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華為平價小折疊手機 8月推出

記者謝守真／綜合報導

全球手機大廠今年不約而同看好小折疊手機市場，消息指出，中國智慧型手機大廠華為即將在今年8月初發布一款nova系列的平價小折疊手機，而此新款小折疊手機售價將較上一代nova系列產品有所提升，但會低於華為高階折疊機Pocket系列。

據科創板日報，華為內部人士及其他獨立消息來源處表示，華為內部一度對平價折疊手機的產品方案有較大反對聲浪，主因包括製造成本較高及產品線衝突（打到自家產品）等因素。

外界預期，華為平價小折疊機推出後，將掀起一波折疊機銷售熱潮，可望加速讓折疊機普及，在銷量大增後，進一壓低生產成本。

此前，華為2月才對高階折疊機Pocket系列小折疊手機產品推出新一代產品，官方售價為7499元人民幣（約1032.4美元），不過，目前華為已基本確定將會發布nova系列新款折疊手機，消息人士還稱，通常產品量產時間在正式發布前的一個月。

另有消息人士則稱，新款nova系列折疊手機售價將較上代產品提升，但仍低於Pocket系列的價格。而在外觀上，該機外螢幕設計亦將較今年新款Pocket 2進一步升級，產品使用者定位聚焦青年學生及初入社會族群。

此外，有顯示業業者分析，若要推平價折疊手機，相較旗艦機型，螢幕、主控晶片以及現在較競爭的攝影機鏡頭模組，都可能成為主要的降低成本來源。

業者認為，對華為而言，中國國產化供應鏈的深入是長期戰略，但華為對中國全國產化供應的品質和性能要求很高，尤其在關鍵柔性螢幕上，不會為了低價採用二、三線供應商。

基於此，料華為nova系列首款折疊手機螢幕主要仍將採用京東方的產品，且不排除會使用維信諾或深天馬公司的產品。

全球折疊手機市場逐漸擁擠，除蘋果還沒推出外，現階段包括華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等知名品牌皆已入局，推出折疊手機，而且銷售成績都相對亮麗。

華為 供應鏈 智慧型手機

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