中國人行7天逆回購 單日放錢460億元人民幣

金融界報導，中國人民銀行24日在公開市場進行500億元（人民幣，下同，約68.8億美元）逆回購操作，單日淨投放460億元，但銀行間市場流動性仍趨於緊張，交易員稱臨近年中，大行融出規模少，拆借難度大。

銀行間隔夜回購利率 DR001邁向九連漲，現報1.9699%。一年期利率互換創近四周高點。

人行公告，為維護年中流動性平穩，6月24日以利率招標方式開展500億元七天期逆回購操作，中標利率為1.8%。當日有40億逆回購到期，因此淨投放460億元。

值得注意的是，進入6月以後，此前17日至19日，人行逆回購逐漸放量，分別淨投放20億元、840億元與2760億元。

近期中國市場資金面趨緊，DR001在21日報1.9564%，創下去年10月24日以來的新高，並與DR007形成倒掛。

對於利率推高，中信證券 首席經濟學家明明分析，21日是稅期走款最後一天，疊加6月是季末，因此容易出現流動性收緊，而且上周（6月17日至6月21日）政府債發行提速也會吸收市場流動性。由於市場對短期資金需求增加，從而推高隔夜利率。