我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

中國人行7天逆回購 單日放錢460億元人民幣

記者黃雅慧／綜合報導

金融界報導，中國人民銀行24日在公開市場進行500億元（人民幣，下同，約68.8億美元）逆回購操作，單日淨投放460億元，但銀行間市場流動性仍趨於緊張，交易員稱臨近年中，大行融出規模少，拆借難度大。

銀行間隔夜回購利率DR001邁向九連漲，現報1.9699%。一年期利率互換創近四周高點。

人行公告，為維護年中流動性平穩，6月24日以利率招標方式開展500億元七天期逆回購操作，中標利率為1.8%。當日有40億逆回購到期，因此淨投放460億元。

值得注意的是，進入6月以後，此前17日至19日，人行逆回購逐漸放量，分別淨投放20億元、840億元與2760億元。

近期中國市場資金面趨緊，DR001在21日報1.9564%，創下去年10月24日以來的新高，並與DR007形成倒掛。

對於利率推高，中信證券首席經濟學家明明分析，21日是稅期走款最後一天，疊加6月是季末，因此容易出現流動性收緊，而且上周（6月17日至6月21日）政府債發行提速也會吸收市場流動性。由於市場對短期資金需求增加，從而推高隔夜利率。

利率 證券

上一則

Nvidia有造王者實力 這些股票仍可能借勢走高

下一則

華為平價小折疊手機 8月推出

延伸閱讀

摩根大通、美銀等金融界大佬轉向：歡迎川普政策

摩根大通、美銀等金融界大佬轉向：歡迎川普政策
中國人行房貸新政上路 200城取消利率下限

中國人行房貸新政上路 200城取消利率下限
抖音支付來了 武漢「合眾易寶」獲中國人行同意變更名稱

抖音支付來了 武漢「合眾易寶」獲中國人行同意變更名稱
中國房市利多 人行金援414億美元

中國房市利多 人行金援414億美元

熱門新聞

AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
最新報告預測，今年百萬美元富豪將成群「逃離」中國、英國及印度。（路透）

富豪遷移潮...有錢人出走中、英 台灣流失人數全球第八

2024-06-19 06:20

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫