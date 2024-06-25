人民幣承壓 探7個月低點、中間價連4貶

人民幣「跌跌不休」，創去年11月下旬以來低點。 （路透資料照片）

人民幣「跌跌不休」，中國外匯交易中心24日公布人民幣兌美元中間價7.1201兌1美元，創去年11月下旬以來約七個月低點，較前一交易日下跌5個基點，為連續四個交易日下跌。

中金公司24日發表最新報告指出，中美利差拉大背景下的套利行為增加，是目前人民幣匯率 壓力的來源，建議透過美元回落機會推動人民幣更大幅度波動，並重新恢復中間價雙向彈性。

人行可能降準或降息 也是影響人民幣貶值的重要因素，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，今年以來，人行已多次公開發聲表示貨幣 政策仍有空間，但前期政策效果還在顯現，未來也會結合形勢變化繼續做好逆周期調節，當前進一步降息仍面臨內外部雙重約束，從內部看，穩息差、防風險仍是影響因素；從外部看，人民幣匯率也是重要考量。

第一財經報導，美國聯準會降息時間點一拖再拖，交易員似乎短期內已放棄做多亞洲貨幣的幻想。目前亞洲市場中承壓的不止人民幣，日圓就即將跌破4月創下的歷史新低（160.04日圓兌1美元）。交易員普遍認為，日本央行遲遲沒有再度升息，短期內日圓繼續承壓，並會壓制整體亞洲匯市的情緒。

在岸人民幣昨下午盤收在7.2618貶值5基點，離岸人民幣來到7.2820，貶值1基點。

各界預計，下半年美國聯準會降息時點未定，加上美國大選臨近，亞洲匯市面臨的壓力很難實質性減弱。中國人民銀行行長潘功勝本19日在陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜的形勢下保持了基本穩定。

潘功勝稱，今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷調整，中美利差保持在相對高位，但人行堅持市場在匯率形成機制中的決定性作用，同時也將強化預期引導，堅決防範匯率超調。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，近期人民幣對美元匯率的階段性承壓，是主要經濟體貨幣政策分化、全球避險情緒升溫等因素推動美元指數走強下的被動貶值。