華為拉微信 加入鴻蒙生態圈

華為鴻蒙系統的朋友圈正不斷擴大。(路透資料照片)

華為 鴻蒙系統朋友圈不斷擴大，外界關注騰訊旗下擁有巨量用戶的微信 何時會出現在朋友名單上。

貝殼財經引述華為消費者服務熱線一位工程師說法稱，微信正在與華為進行原生鴻蒙系統的開發適配與技術溝通工作。而近期網友通過騰訊智慧客服也有相同說法。外界認為，如果微信接入鴻蒙系統，將使鴻蒙與安卓（Andriod）、蘋果iOS 系統分庭抗禮。

貝殼財經報導，接近騰訊人士表示，騰訊一直保持與華為的積極溝通。除了已經公開亮相華為開發者大會的騰訊視頻、騰訊新聞、QQ 瀏覽器、搜狗輸入法、騰訊自選股、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等旗下多款產品都在進行鴻蒙系統的開發適配工作，希望盡快保障用戶平滑、安全、穩定地過渡到新系統。

對於騰訊最重要的產品微信何時接入，騰訊客服智慧助手回應：「微信正與華為進行原生鴻蒙操作系統的開發適配與技術溝通工作，因體量、功能差異，不同產品的適配周期和進度不同。」

讀創引述業內人士說法指出，微信體量的應用，適配鴻蒙工作量與重新開發相當，加之原生鴻蒙剛起步，為保障穩定，微信需組建與iOS、安卓開發團隊同樣規模的鴻蒙開發團隊，至少需增加30%-50%的開發人員和資源。

為了號召微信加入鴻蒙朋友圈，近期彭博報導，華為與騰訊達成一項協議，華為將同意不向騰訊收取微信應用內交易的任何費用，以此換取騰訊對微信應用程序的持續維護和更新。這被視為華為吸引微信加入鴻蒙而釋出的利多。

華為終端BG董事長余承東在21日的華為開發者大會（HDC 2024）主題演講中表示，鴻蒙原生應用進入全面衝刺階段，TOP 5000應用全部啟動，滿足用戶使用時長 99.9%，1500多個已經完成上架，18個領域全覆蓋。

據研究機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年第1季華為鴻蒙OS在中國市場占有率首次超越蘋果iOS，成為中國第二大操作系統。此外，據騰訊在5月發布第1季財報顯示，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數量已接近14億，具體數字為13.59億，年增3%。