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浙義烏歐國盃周邊商品 加速「出海」

財經新聞組／綜合報導
浙江義烏號稱是全球最大的小商品集散中心，甚至被稱為「世界超市」，而隨著2024巴黎奧運將到來，這裡比巴黎更早感受到奧運氛圍。(新華社)
浙江義烏號稱是全球最大的小商品集散中心，甚至被稱為「世界超市」，而隨著2024巴黎奧運將到來，這裡比巴黎更早感受到奧運氛圍。(新華社)

歐國盃激戰正酣，足球迷們迎來狂歡。千里之外的中國浙江義烏，不少接到客戶補貨訂單的商家正忙著備貨，以便這些琳瑯滿目的商品能夠及時抵達歐洲，滿足球迷的需求。

新華社報導，溫從見在義烏經營球衣生意十餘年，今年歐國盃他也接到了不少訂單。因為款式新穎，球衣頗受歡迎，歐國盃還沒開始，他就已經往歐洲賣出了30多萬件球衣。

「像法國、德國、西班牙、波蘭、土耳其、義大利等隊，我們全部開發了原創球衣。」溫從見說，今年歐國盃、美洲盃等足球賽事效應相加，公司外貿訂單銷售同比上一年提升了30%。

歐國盃和即將到來的巴黎奧運會帶動了體育消費熱潮，世界各地的採購商抓住商機，提前來到義烏採購各式各樣的體育產品。主營足球產品的吳曉明同樣在忙著給客戶發貨。「現在我的倉庫裡有一個櫃子的貨要發往法國，還有一個西班牙的客戶已經返單，預計近期發貨。」吳曉明說。

地處浙江中部的義烏雖不靠海，但商品從寧波舟山港通過海鐵聯運以及中歐班列，可以便捷通達全球。

「羽毛球拍、帽子、足球……」在義烏鐵路西站海關監管作業場所內，義烏海關關員正對著報關單仔細核對集裝箱內的貨物訊息。這是義烏市雙浮進出口有限公司一批即將通過中歐班列出口的羽毛球拍等小商品，大約20天後，這批貨物將到達目的國格魯吉亞。

義烏海關監管二科科長周華偉介紹，為提升查驗速度，海關在義烏鐵路西站布置了智能卡口、智能監控系統等設備，通過X光掃描對貨物實施非侵入式查驗等方式實現了集裝箱自動進場、不開箱查驗。

為提升通關時效，義烏海關還在義烏港開設了歐國盃專窗，對體育用品相關企業開展針對性指導，並且在通關流程上，依託「市場採購綜合聯網信息平台」實現「一鍵申報」，超過99%的市場採購出口貨物實現電腦審單「秒放」。

近年來，穩定運行的中歐班列得到廣大出口企業的青睞，愈來愈多體育用品通過中歐班列這支「鋼鐵駝隊」走向世界。

「今年第一季度，海運費比中歐班列要便宜，但是進入第二季度，由於海運費上浮，兩者價格相差不大，現在我們貨物主要還是通過中歐班列運輸。」義烏市義通歐物流有限公司總經理鮑躍飛說，公司今年一季度運輸量達到12944標箱，同比增長17.7%。

此外，近年來發展迅猛的跨境電商平台也成為義烏小商品「出海」的重要平台。以這次歐國盃官方合作伙伴速賣通為例，為縮短海外消費者和中國製造的距離，速賣通聯合菜鳥開通了「歐國盃專線」，在廣東東莞落地一體化歐洲專倉，專門承接發往歐洲的跨境商品，簡化發貨流程，實現「全球5日達」。

速賣通和菜鳥相關數據顯示，速賣通5月足球用品銷量同比增長80%，西班牙、法國成為5月足球銷量最高的國家，從菜鳥跨境倉發往歐洲的包裹量同比去年增長300%以上。

據義烏海關統計，今年1到5月，義烏出口體育用品及設備41.0億元，同比增長44.4%。

足球 巴黎奧運 義大利

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