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中國618電商節 交易額下滑

記者林宸誼／綜合報導
中國年中電商節618的商品交易總額為7428億元人民幣，年減7%，是八年來首次下降。（路透）
中國年中電商節618的商品交易總額為7428億元人民幣，年減7%，是八年來首次下降。（路透）

中國零售數據提供商星圖數據Syntun資料顯示，中國年中電商節618的商品交易總額（GMV）為7428億元人民幣（約1022.8億美元），年減7%，是八年來首次下降，代表世界第二大經濟體消費復甦仍然緩慢。

今年也是星圖數據2016年首次監測618活動以來，首次出現下跌。

財經網站CNBC報導，該活動以中國電子商務巨頭京東的成立日期6月18日命名，像是阿里巴巴集團的天貓和拼多多也會參加618，提供大量折扣和交易。例如，在今年的618期間，在京東和天貓平台上，部分蘋果iPhone折扣高達20%。

「618」也是中國年銷售額僅次於11月的「雙11」第二大電商節日，兩者都被視為家庭消費的晴雨表。

根據Sytun分析，儘管一些公司延長了618銷售期限，但今年銷售仍然疲軟，該分析涵蓋了20多個平台。例如天貓早在今年5月20日就開始提供618項優惠，而不是通常的5月31日。

Syntun指出，即使在2019年新冠疫情期間，618的銷售額也實現增長。新冠疫情還引發了一種線上零售商和網紅透過直播銷售商品的現象，也被稱為「直播商務」或「直播電子商務」。

根據Syntun的數據，在今年的618年，帶有直播的社交媒體平台幫助創造了2068億元 人民幣（約284.8億美元）的GMV。

另據中央廣播電台報導，618購物節源於電商「京東網站」（JD.com）的創始日，後來其他購物平台也紛紛加入，成為中國僅次於雙11的第二大年度購物活動。

據報導，電商專家表示，儘管各大平台將優惠時間延長至數周，試圖吸引那些在經濟前景黯淡下勒緊褲帶的消費者，但今年的購物節仍無法激起顧客的熱情。電子商務諮詢公司WPIC Marketing + Technologies執行長庫克（Jacob Cooke）則表示，由於電商全年都推出折扣活動，因此消費者對618購物節的熱度已經消退。

電商 疫情 庫克

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