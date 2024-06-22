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台灣5月新增房貸破千億台幣 「新青安」占4成

記者陳美君、朱漢崙／台北報導

台灣房市價量齊揚，銀行房貸金額締造新猷。台灣中央銀行21日公布，台灣五大銀行5月新增房貸首破千億元（台幣，下同，約破30.9億美元）、高達1162.3億元、創下歷史新高紀錄；五大銀行5月新增房貸利率2.187%，寫下近15年半新高；另外，5月新青安房貸占五大銀行新增房貸比重40.6%，為近八年最高。

台灣央行21日公布，台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新增房貸合計1162.3億元，連3月上漲並刷新歷史新高。

台灣央行經研處副處長曹體仁解釋，5月新增購屋貸款金額攀升，主要是六都買賣移轉棟數增加，加上台灣房價偏高，原因包括，第一，5月工作天數較4月多；其次，近期逢新屋交屋潮、市場交易熱度延燒；第三，台灣出口表現好，企業持續設廠投資帶動周邊區域的購屋投資需求；第四，股市屢創新高產生財富效果；第五，新青安優惠房貸催出自住購屋熱潮。

外界關切台灣房市是否有過熱疑慮，曹體仁表示，對於房市景氣，政府相關部會將持續檢視健全房市方案成效，並適時調整措施。央行的立場是，讓銀行信用資源不要過度流向房市，央行在6月理監事會議上，才會加碼第六波房市管制，希望管控銀行房貸的增長速度不要過快，至於是否會影響利率，要看市場資金狀況、對房市信用貼水的要求等。

對於下半年房市，第一銀行總經理李嘉祥以「價格高點震盪量趨緩」來形容。

李嘉祥認為，雖然上半年房市火熱，但下半年隨著政府有更多調控措施出爐，加上央行已實施管制措施、新青安精進措施，估計下半年房市價格會在高點震盪，成交量應會趨緩，因此，銀行預估，今年全年房貸業務量成長率平均會落在8%到10%之間，上半年雖有雙位數成長，但下半年將會趨緩。

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