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A股企業買庫藏股 金額衝131億美元新高

記者謝守真／綜合報導
中國A股上市公司回購潮爆發。圖為民眾走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。（路透）
中國A股上市公司回購潮爆發。圖為民眾走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。（路透）

上證指數20日收在3005.44點，下跌0.41%，險守3000點關口。與此同時，A股上市公司股票回購（庫藏股）大爆發，今年以來，超過1500家公司實施股票回購，金額達人民幣955億元（約131.5億美元），創歷史同期新高，並超過去年全年。

上證指數在今年農曆年前自2635點歷史低位展開反攻，到5月20日見到波段高點3174點，三個多月期間最大漲幅達到20.45%，也邁入技術性牛市。不過，自5月20日後開始拉回修正，至20日盤中最低來到3001.77點，修正幅度已超過5%，並打響3000點保衛戰。

分析指出，目前A股市場仍處於震盪築底階段，並且是反彈行情中的調整，通常持續一到二個月時間完成，伴隨成交量萎縮到極點，市場有機會達到波段翻轉的條件。

與此同時，20日共30家A股上市公司發布回購公告。今年來，已有超過1900家上市公司發布回購公告，超過1580家上市公司已經實施回購。

據《中國證券報》報導，目前滬深300動態本益比為11.88倍，處於歷史偏低位置。今年以來，A股市場估值一直處於歷史偏低位置，1月底、2月初更處於歷史極低位置。分析指，伴隨市場估值持續處於歷史低點，今年來，A股上市公司回購潮力道遠超往年。

具體來看，通威股份回購金額上限為人民幣40億元，海康威視回購上限為人民幣28.94億元（約3.9億美元），伊利股份回購金額上限為人民幣20億元（約2.7億美元），韋爾股份、九安醫療、恆瑞醫藥、凱萊英的回購金額上限均為人民幣12億元（約1.6億美元）。

而已實施回購的公司中，有11家上市公司今年以來回購金額已超過人民幣9億元（約1.2億美元），其中藥明康德今年來已回購金額達人民幣20億元，三安光電達人民幣19.90億元（約2.7億美元），寧德時代、九安醫療、順豐控股均超人民幣10億元（約1.3億美元），韋爾股份、格力電器、上汽集團、中國建築、和邦生物、保利發展已回購金額均超人民幣9億元。

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