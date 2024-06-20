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中國618電商大促 小米狂賣263億人民幣創高

記者黃雅慧／綜合報導

隨著年中618電商大促落下帷幕，眾多品牌開始盤點618的銷售情況。從最新公布訊息觀察，小米、榮耀、OPPO、聯想等多家知名消費電子品牌銷量大幅增長。其中，小米618在各大平台總銷售額突破人民幣263億元（約36.2億美元），刷新歷年大促紀錄，堪稱大獲全勝。小米集團港股19日飆漲超過6％。

在手機方面，小米稱，其手機品類包攬京東、天貓、拼多多、抖音、快手等全平台中國國產手機銷量與銷額雙冠軍；另外，榮耀發布的618戰報中，折疊手機618銷量增長179%。而剛推出的榮耀Magic V Flip僅憑預售即奪得小折疊品類冠軍。

不過，據京東戰報，使用降價策略刺激銷量的蘋果依然是手機類大贏家，依序才是小米、vivo、榮耀、華為和OPPO。機型上，iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro和 iPhone 15，直接占據前三名。

在電子用品上，中國電腦巨頭聯想在今年618活動期間，全網銷售額突破人民幣69億元。618活動當天，在筆電、輕薄筆電、電競筆電、桌上型電腦、電競電腦、一體機、伺服器／工作站等品類中，斬獲15冠。

快手平台發布消電家居行業品牌商家GMV較去年同期增長超83%。值得注意的是，今年618大促的網站成交總額（GMV）仍消失，頂多發布部分行業的GMV，而消費性電子、家居成為發布的重點之一。

平台戰報也以過億品牌為主，比如天貓618破億的品牌有365個，蘋果、美的、海爾、小米、茅台、五糧液、華為、格力等品牌穩占天貓618「10億（人民幣）俱樂部」; 京東618累計成交額過人民幣10億的品牌83個。

今年618一改過往，全面取消實行12年的預售制，並簡化規則。不過眾多中小商家仍稱買氣冷，分析認為大促神話難以持續。

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