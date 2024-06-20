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科創板改革 中證監將推動8措施

特派記者陳宥菘／上海報導

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，中國證監會主席吳清在會上演講時宣布，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。

擔任本屆陸家嘴論壇共同輪值主席的吳清在會上發表主旨演講時表示，在中國國務院推出的新「國九條」以及資本市場一系列政策文件後，證監會已推出近50項配套規則，包括市場關心的退市、現金分紅、股份減持、程序化交易監管等。

他進一步指出，全力以赴推動資本市場高品質發展，這方面需要做的事情非常多，重點有三個問題。

吳清表示，第一是積極主動擁抱新質生產力發展。服務新質生產力發展是資本市場義不容辭的責任，也是難得的機遇，代表數據市場的發展方向的優質企業，能夠為資本市場帶來更多的源頭活水，讓投資者更好分享經濟高品質發展的成果。

就下一步工作，吳清指出，當務之急是深入研究相關企業的特徵、發展規律及其在投融資、激勵約束、公司治理等方面的需求，有針對性地豐富資本市場的工具、產品和服務。另外要積極創造條件吸引更多中長期資金進入資本市場，圍繞創業投資、私募股權投資「募投管退」全鏈條優化支持政策。

吳清並指，今年是科創板設立五周年，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。

吳清表示，第二個問題是大力推動上市公司提升投資價值。要進一步引導上市公司建立積極主動回報投資人的意識，同時支持上市公司發揮好資本市場併購重組主通路作用，助力上市公司加強產業橫向、縱向整合協同。另外將研究引入股份對價分期支付，為市場各方達成併購交易創造更好條件。

吳清表示，第三個問題是堅持把保護投資人貫穿資本市場制度建構和監管執法全過程，必須把「強監管」放在更加突出的位置，對各類證券違法犯罪行為要依法從嚴打擊。他並表示，證監會正建構一套綜合懲治體系，以強化穿透式監管。對於退市涉及的投資者保護，其中的違法違規問題，必須依法從嚴懲處相關責任人員，決不允許「一退了之」。

吳清最後表示，證監會將與上海市建立常態化的協作工作機制，以更大力度、更實舉措抓好落實。同時積極支持在上海建立世界一流交易所，推動股票和債券市場高品質發展，更好發揮期貨和衍生性商品市場作用。

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