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蔡司將在台徵才 指「台積是人才黑洞」

記者簡永祥／台北報導
蔡司創新中心展示極先進且精密3D X-ray顯微鏡，是3D IC封裝技術突破和良率提升的關鍵設備。記者簡永祥／攝影【作者：須冠達，日期：2024-06-19，數位典藏序號：20240618230533391】
蔡司創新中心展示極先進且精密3D X-ray顯微鏡，是3D IC封裝技術突破和良率提升的關鍵設備。記者簡永祥／攝影【作者：須冠達，日期：2024-06-19，數位典藏序號：20240618230533391】

德國的光學技術大廠先驅蔡司（ZEISS）在台首座創新中心18日落成，地點就選在新竹科學園區。蔡司透露，進駐竹科的最大挑戰，就是要和台積電和已相繼宣布在台設立研發中心的輝達、超微及艾司摩爾搶人才；尤其碰到台積電，蔡司的半導體主管以「台積電是台灣人才黑洞」形容其巨大，也讓公司在對外徵才遭遇很大的挑戰。

搶人才是無法逃避的問題，但蔡司選擇進駐竹科，除了貼近大客戶台積電，另一個考量是有利提升公司能見度，便於招攬各方好手加入。這也是蔡司在全球打造的第6座創新中心。

蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司在台成立創新研發中心腳步雖比別人慢，但基於蔡司對未來產業發展的信心及人員、設備和系統建構完備，相信未來加碼投資台灣力度不會慢。

蔡司斥資3億多元打造這座創新中心，第一階段將引進電子、光學與3D X-ray顯微鏡的尖端半導體檢測分析解決方案，結合人工智慧（AI）與獨家關聯技術，提升檢測品質、改善生產效率與良率。而看準台灣半導體市場潛力，未來10年將持續投資100億元以上，以「Taiwan to Global」布局策略促進台灣與德國半導體產業合作、人才交流。

蔡司台灣光罩解決方案副總經理范雅亮自嘲，原本他在艾司摩爾及日本TEL任職，幾年後轉任德國蔡司負責半導體業務後，當他介紹他的新工作時，很多人訝異說：「你不是賣半導體設備嗎？怎麼跑去賣眼鏡鏡片了」。

蔡司來台已7年，從「視力保健暨光學消費品」開始，外界鮮少知道蔡司的光學技術在半導體、醫療和工業量測和分析扮演舉足輕重地位。現今全球最昂貴設備極紫外光（EUV）微影設備的光學鏡頭，就是蔡司獨家提供。台積電董事長魏哲家上個月前往拜訪艾司摩爾，接著親訪蔡司德國總部，即可看出蔡司在半導體產業的份量。

新竹科學園管理局局長王永壯表示，不只蔡司，很多半導體重要設備和材料公司都來台設立研發中心，這是台灣從IC材料、設計、製造到後段封裝，以及周邊耗材、特殊氣體和化學品等，有很完整的生態系，預料在全球更具影響力的公司加碼投資台灣，將更能鞏固台灣在全球半導體領先地位。

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