我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

好市多深耕台灣 首度招募在地供應商

記者嚴雅芳、徐牧民／台北報導

看準全球與台灣消費市場的發展潛力，好市多Costco）18日宣布在台擴大招募合作供應商。好市多台灣區副總經理王友玫表示，這是好市多首次在台灣公開尋求供應商，且商品範疇不限食品、生鮮，而是全品項、只要是好的產品都歡迎業者前來提案。除了希望藉此提供會員更加升級的產品選購，也盼協助台灣供應商邁向國際化，與好市多共同拓展全球市場。

好市多在台擁有超過400萬會員。王友玫表示，內部發現，消費者對於生活非必需品的採購增加，玩具、美容保健品及園藝用品等類別商品成長強勁。隨著國際化，台灣本土商品在國際上有很大商機，尤其是食品類，相當受美、加等國歡迎。

王友玫說，每個月內部定期的全球月會上，各國賣場都會介紹、分享獨特商品，台灣好市多不少熱銷的本土商品因此被看見，進而進入其他國家及市場，像是阿舍乾麵目前在美、加、墨、澳等國的好市多銷售，北海鱈魚香絲在美、加、陸都很受歡迎，喜年來蛋捲也已進軍美、陸等地市場，且已是當地好市多常態性上架商品。

另外，台灣在國外賣場也十分熱門的商品，還包括鳳梨酥、芭樂檸檬綠茶等台灣味產品，同樣掀起風潮，其中芭樂綠茶販售僅1周就在部分門市銷售一空，而台灣食品品牌「雪之戀（Yuki & Love）」在美國好市多限量上架多種口味雪花餅，也引發美國消費者的搶購熱潮。

好市多此次在台尋找合作夥伴有四大條件，首先是品質要求，應由供應商保證，確保商品的規格與品質；其次是包裝要求，產品包裝應以環保及棧板陳列為考量，並符合台灣的包裝規範；第三是產品類別，根據產品供應形式及性質，主要分為賣場商品、尋寶商品、季節性商品3種類型，其中賣場商品包括日常營業或個人所需的產品，尋寶商品指的是高價值、高形象，僅會有一次在賣場或是網路不定期出現的產品。另，季節性商品將會在每年特定時間販售的產品。

最後則是在採購報價方面，期望所有供應商能夠一貫地並自願針對所有商品，提供可能的最低成本報價。若未能始終如一並自願履行此報價規定，好市多將永久終止該廠商作為採購貨源的資格。

好市多 Costco

上一則

IMF宣布設立上海區域中心 加強亞太地區工作

下一則

長期美債上周大漲 彭博：賣點到了

延伸閱讀

竊案頻傳 曼哈頓好市多公布7大最常被偷的商品

竊案頻傳 曼哈頓好市多公布7大最常被偷的商品
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
好市多加油便宜 年加300加侖就值回60元會費

好市多加油便宜 年加300加侖就值回60元會費
台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他