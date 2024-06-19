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寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米

記者林宸誼／綜合報導

新華社報導，由寧德時代控股的北京時代電池基地專案，18日在北京經濟技術開發區動工，作為寧德時代在華北地區的首座電池工廠，該專案分兩期建設，計畫2026年投產，將供貨給北汽、小米汽車、理想汽車等新能源整車企業，完善北京新能源智慧汽車產業鏈。

此前，由寧德時代、北汽海藍芯、京能科技和小米汽車合資的北京時代動力電池有限公司已在北京亦莊註冊成立。

據了解，北京時代電池基地專案是北京市2024年三個100重點工程中30個先進製造業專案之一，位於北京亦莊N43地塊，緊鄰小米汽車亦莊工廠。專案占地面積26萬平方米，按照「燈塔+零碳工廠」高標準設計，採用寧德時代最先進高節拍、高自動化率、高柔性化的產線，生產新能源動力電池。

另外，寧德時代與北汽集團日前也達成戰略合作協議，雙方擬在動力電池供應、換電及V2G（Vehicle-to-Grid，汽車對電網）技術導入、一體化智慧底盤（CIIC）新產品聯合開發和應用等方面展開合作。

財聯社報導，北汽集團與寧德時代此次合作，目的透過雙方的技術優勢和資源整合，共同推動新能源汽車產業的發展。合作將涉及動力電池供應，以確保新能源汽車的能源需求。

換電技術的應用，提高新能源汽車的充電便利性；V2G技術的研發，實現新能源汽車與電網的互動，提升能源利用效率。

換電及V2G技術導入是此次合作的又一亮點。隨著新能源汽車市場的不斷發展，換電模式的便利性和 V2G 技術的創新性逐漸凸顯。雙方的合作將加速這兩項技術的推廣與應用，為用戶提供更加便捷、智慧的出行體驗。

此外，雙方還將聯合開發CIIC一體化智慧底盤新產品，以滿足新能源汽車市場的需求。新產品的開發將結合雙方的技術專長，提升產品的技術含量和市場競爭力。

小米

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