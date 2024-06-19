我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

中PC市場復甦慢吞吞 跟不上全球

記者謝守真／綜合報導
中國大陸最暢銷的五個PC品牌中，華為排名第二。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦等產品。（記者林宸誼／攝影）
中國大陸最暢銷的五個PC品牌中，華為排名第二。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦等產品。（記者林宸誼／攝影）

研究機構Canalys最新報告顯示，個人電腦（PC）市場復甦軌跡與全球趨勢不一致，預估今年中國PC（含桌上型電腦、筆電和伺服器）市場預計會衰退1%，不過，中國本土化PC採購的政策效應下，預估明年中國市場表現可望更加強勁，PC出貨量可望大幅成長12%。

第1季的桌上型電腦和筆記型電腦出貨量中，前五名中僅有華為穩住陣腳，保持出貨量持平，在市場排名中第2位。聯想雖然依舊排在第1名，但是出貨量下跌16%；第3名的惠普，出貨量更是暴跌了24%，估計與今年傳出惠普將大部分筆電生產線從中國遷出有一定關係；蘋果則排在第5位，出貨量也是暴跌21%。

據Canalys微信公眾號消息，報告指出，儘管全球PC市場已恢復成長趨勢，但中國第1季的PC出貨量仍下跌12%，尤其商用PC衰退高達19%，一般消費用PC衰退8%，預估今年下半年本土化PC採購政策將發酵，帶動中國全年PC市場只小幅衰退1%。

報告指出，大型國企和地方政府部門的PC採購需求相當大，今年中國桌上型電腦出貨量預期將表現良好，年增率達10%，但一般消費者和私人企業在PC等方面的支出仍保持謹慎，預計全年筆記型電腦出貨量將衰退5%。

Canalys分析師徐穎表示，市場競爭日益激烈，硬體和軟體創新尤為重要，但更重要的是，廠商要具備足夠能力利用這些創新，將之整合進入其設備生態系統，提供更吸引人的體驗並讓使用者受益，中國市場存在很多機會，政府對人工智慧（AI）創新態度積極，PC和平板電腦廠商應充分利用這些機會和利多政策。

報告還提到，AI不僅推動PC市場發展，也成為平板電腦市場重要催化劑。儘管第1季筆電和桌上型電腦出貨量分別衰退13%和11%，但平板電腦卻出現22%成長，這歸功學習平板的需求成長及中國本土智慧手機廠商對打造多設備生態系統策略的重視。

Canalys公布今年首季各大PC品牌銷售狀況，聯想以34%市占率居第1，出貨量272.8萬台，年減16%，華為排第2，出貨量95.6萬台，與去年同期相近，但市占率拉高到12%，惠普第3名，出貨量69萬台，市占率9%。

華為 AI

上一則

「滬九條」發威 上海房市交易暖了

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

連蘋果都暴跌…中國最暢銷5個PC品牌 除華為出貨量全下滑

連蘋果都暴跌…中國最暢銷5個PC品牌 除華為出貨量全下滑
華為折疊機面板採購 全球掉第二 三星新機效應 市占率衝52%居冠

華為折疊機面板採購 全球掉第二 三星新機效應 市占率衝52%居冠
華為折疊機熱賣 帶動面板採購市占高達55%

華為折疊機熱賣 帶動面板採購市占高達55%
華為的大鴻蒙計畫要來了

華為的大鴻蒙計畫要來了

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他