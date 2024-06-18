紅杉中國創始人退出美團高層 市場憂對前景沒信心

紅杉中國創始人沈南鵬（中新社）【作者：莊淳詠，日期：2024-06-18，數位典藏序號：20240617231442072】

中國知名平台巨頭美團公告指出，紅杉中國創始人兼合夥人沈南鵬因其他工作安排，待股東周年大會結束後退任非執行董事一職。也代表他將結束9年的任期。

港交所披露，從2018年美團上市以來，沈南鵬旗下的紅杉中國至少減持美團超過600億港元（約77億美元）。沈南鵬退出美團引熱議，雖然紅杉中國減持套現為正常投資操作，但外界更關注沈南鵬是否對美團的前景信心不足。

創投日報報導，有投資人評價指出，投資經驗豐富的沈南鵬在擔任美團非執行董事期間，為美團提供投資及業務戰略、財政紀律等方面的建議，使得美團上市後成為市值最高的港股新經濟公司之一。同時，紅杉中國在美團與大眾點評的合併中也發揮積極的推動作用。

近年面對抖音、快手等競爭對手，美團推出包括特價團購等業務，特價團購也為美團帶來了新的業績增量，與此同時，美團近期官宣邀請大陸知名影星胡歌代言，試圖在內捲市場中拿下千團大戰。不過，美團業績增長方式仍不脫燒錢補貼，也讓外界質疑能維持多久。

美團今年第1季調整後的淨利潤為人民幣74.88億元，年增36.4%。但僅核心本地商業的淨利潤已達到人民幣97億元。另一方面新業務營收年增18.5%，但新業務運營仍持續虧損人民幣28億元，經營虧損率縮窄至14.8%。

綜合21世紀經濟等陸媒報導，美團2018年9月正式在港上市，紅杉中國持股比例為12.05%。但自2019年以後，紅杉中國陸續減持美團。美團2023年年報顯示，截至去年年底，沈南鵬通過紅杉資本及其他受控實體持有美團1.69%股權，另有實益權益0.17%。雖然截至2023年底，紅杉中國中間有微幅增持，但持股數變動為-29.47%。

資料顯示，沈南鵬自1999年創辦攜程旅行網並成功將其推向那斯達克上市後，便開啟了其創業和投資生涯。富比世在6月初發布的2024年最佳創投人榜單，沈南鵬依然是前十名中唯一的中國投資人，他靠著對字節跳動、美團、拼多多的成功投資，今年位列全球第三。