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鴻海攻AI又報捷 獨家搶下輝達大單

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海搶攻AI商機再傳捷報，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單之後，獨家拿下GB200關鍵元件、有「提升算力法寶」之譽的NVLink交換器（switch）大單，訂單量是伺服器機櫃量上看七倍，不僅是全新訂單，毛利率也遠高於伺服器組裝，將成為助攻鴻海毛利一大利器，獲利進補。

鴻海向來不評論訂單與客戶動態，業界指出，NVLink是輝達獨家技術，包含兩個部分，第一是橋接（bridge）技術，即中央處理器（CPU）與AI晶片（GPU）互相連接的技術；第二是交換器技術，是GPU與GPU互連的關鍵，有了這樣的技術，才能把上千顆GPU算力全部集合起來運作，發揮共同戰力。

供應鏈人士表示，GB200的重點不僅是算力大幅提升，還兼顧高速傳輸的速度，NVLink就是提升算力的法寶。據悉，鴻海此次獨拿輝達NVLink代工訂單，主因鴻海不僅與輝達合作多年，雙方默契良好，鴻海長期為網路通訊設備代工龍頭，輝達自然將相關訂單交給鴻海。

供應鏈人士指出，一台伺服器機櫃需要七個NVLink，這是全新的訂單，亦即出多少GB200伺服器機櫃，鴻海拿到的NVLink交換器訂單量就是七倍，由於交換器毛利率比伺服器組裝業務高許多，將明顯挹注鴻海營運。

據悉，全球前七大交換器廠商，包括戴爾、惠普、思科、諾基亞、愛立信等，都是鴻海的客戶，使得鴻海在全球交換器市占率超過75%，穩居龍頭地位。

談到AI伺服器市況，鴻海董事長劉揚偉之前透露，GB200供不應求，預期今年鴻海AI伺服器市占率有望達到四成。

業界人士說，鴻海集團目前可說是台灣最具AI伺服器完整解決方案能量的指標廠，從零組件、散熱、液冷系統、伺服器、交換器、機殼、機櫃到資料中心，完整垂直整合，足以應付客戶變更設計的需求。

鴻海 AI 輝達

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