金價熱漲 零售買氣冷 周大福近2個月銷售跌二成

周大福近期公布4月1日至5月31日未經審核的主要經營數據顯示，其零售值與去年同期相比下降20.2%。（中通社）

香港黃金巨頭周大福近期公布4月1日至5月31日未經審核的主要經營數據顯示，其零售值與去年同期相比下降20.2%。下降主因在於金價 衝高後高位震蕩，消費者觀望情緒加重。

第一財經引述行業資深人士分析，除了周大福，不少連鎖品牌珠寶公司的業績雖然增長，但危機已現。金價瘋漲後，消費者就會「理性」考慮性價比的問題。相較於金條，黃金首飾可看成消費品，溢價更高，目前中國市場的奢侈品整體銷量都較低迷，價格偏高的黃金首飾「遇冷」也不奇怪。

端午節 假期間，全球黃金價格下跌3.5%，中國商報報導，中國國內多家黃金零售品牌的黃金首飾零售價格相應下跌至每克人民幣704元至706元，較節前回落每克逾人民幣20元。但報導指出上海、深圳水貝金店業者仍稱，金飾品銷量未上升，消費者購金意願未回溫。

周大福在13日發布截至2024年3月31日的全年業績公告，營業額年增14.8%至1087.13億港元，經營淨利潤年增28.9%至121.63億港元。但財報業績亮眼，但或受到近兩月的業績影響。周大福在次日跌幅一度超過10%。

值得注意的是，中國另一黃金零售商老舖黃金在12日成功通過港交所聆訊，其招股書對於黃金價格與黃金零售前景有不同說法。老舖黃金招股書指出，對黃金珠寶公司而言，金價上漲表明黃金珠寶公司的存貨相應升值。此外，黃金價格的持續上漲將激發消費者的投資 熱情，推高黃金珠寶產品的需求。在客戶對黃金「買漲」理念的推動下，黃金珠寶的需求很可能會隨著金價上漲而增加。

據了解，黃金價格從2月14日的每盎司1992美元上漲至5月17日的每盎司2415美元，兩個月間的漲幅達到了20%。