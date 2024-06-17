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兩岸大健康產業 簽約40億人民幣

記者陳政錄／溫州報導
2024浙江．台灣合作周溫州分會場暨海峽兩岸（溫州）大健康產業對接會，於14日在溫州舉行，會上進行了多個台商投資合作項目簽約。（取材自浙江台灣周大會網站）
2024浙江．台灣合作周溫州分會場暨海峽兩岸（溫州）大健康產業對接會，於14日在溫州舉行，會上進行了多個台商投資合作項目簽約。（取材自浙江台灣周大會網站）

2024浙江．台灣合作周舉辦期間，為推動兩岸醫學和健康領域合作，海峽兩岸（溫州）大健康產業對接會14日在溫州舉行，邀請兩岸專家學者、企業家、溫州台商台青300人出席，並就六項兩岸合作項目舉行簽約儀式，金額近人民幣40億元(約5.5億美元)。溫州市委書記張文杰說，溫州在經貿、教育、醫療、文化旅遊等方面與台灣展開更深層的互利共贏合作。

2024浙江．台灣合作周溫州分會場暨海峽兩岸（溫州）大健康產業對接會14日在溫州舉行，陸方包括溫州市委書記張文杰、大陸國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野、兩岸企業家高峰會生物科技與照護小組大陸方召集人劉謙，和台方兩岸企業家峰會生物科技與照顧小組台灣方副召集人胡幼圃等出席。

張文杰表示，溫州以產為機，深化經貿交往，累計批准設立涉台計畫315個。

他說，目前溫州在經貿、教育、醫療、文化旅遊等方面與台灣展開更深層的互利共贏合作，完善海峽兩岸大健康產業園一核多點格局，開拓生醫藥、高端醫療、醫美康養等新藍海，催生大健康領域新質生產力，打造兩岸大健康企業集聚地、產業新重鎮，歡迎更多台灣客商、青年朋友來溫州創未來。

會上，舉辦醫康養研究轉化中心和全球健康創新中心揭牌儀式、兩岸大健康發展創新研究院專業人才聘任儀式、兩岸醫療科研機構共建「整形美容與再生醫學聯合實驗室」的揭牌儀式、海峽兩岸大健康產業投資基金揭牌儀式、海峽新產業基金落戶揭牌儀式、溫州台商共富公益基金揭牌儀式、溫台融合發展「雙招雙引」大使聘任儀式等。

同時，進行了多個台商投資合作項目簽約。新簽約台資項目六個，涉及健康老年、醫療器材、新能源等領域，金額近人民幣40億元。

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