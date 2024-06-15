我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

中國50年期國債 發行達人民幣350億元

記者陳湘瑾／綜合報導

中國財政部14日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元（約48.23億美元），票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。本期國債將通過中國財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行，為50年期固定利率附息債。

據澎湃新聞報導，本息兌付日期方面，從2024年6月15日開始計息，每半年支付一次利息，2074年6月15日償還本金並支付最後一次利息。

據中國財政部消息，2024年超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。20年超長期特別國債有兩批，每批分3到4次發行；30年超長期特別國債有3批，每批分4次發行；50年超長期特別國債有一批，分3次發行。

其中30年、20年超長期特別國債已分別於5月17日、5月24日首次發行，發行規模均為人民幣400億元（約55.12億美元），經招標確定，30年期超長期特別國債的票面利率為2.57%，20年期國債的票面利率為2.49%。而14日則是首次發行債期最長，時長達半個世紀的50年期國債。

澎湃新聞指出，發行超長期特別國債，有利於平衡國債供需結構。人大會議今年3月的政府工作報告中稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債。專項將用於「兩重」，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設

澳新銀行中國策略師邢兆鵬告訴德國之音記者，選擇這一時間點發行國債，一是對沖美國向中國商品提高關稅帶來的影響，同時在7月三中全會召開前盡量消除對經濟預期的不確定性。

國債 利率 財政部

上一則

法「政盪」股債爆賣壓 股市單周蒸發2000億美元

下一則

Q3能降準降息？ 中國官媒：均有空間

延伸閱讀

中國50年期超長期特別國債今發行 總額人民幣350億元

中國50年期超長期特別國債今發行 總額人民幣350億元
房貸利率上升 30年期為6.625%

房貸利率上升 30年期為6.625%
中國50年超長期特別國債14日發行 總額48億

中國50年超長期特別國債14日發行 總額48億
摩根大通：中國人行Q3降準機率大

摩根大通：中國人行Q3降準機率大

熱門新聞

黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

2024-06-09 18:41
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

2024-06-13 02:06
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近年來衝破一個接一個里程碑，包括本周市值首度跨越3兆美元大關、一度超車蘋果公司，媒體以「仁來瘋」描述這種現象。（路透）

仁來瘋席捲股市 NVIDIA光速收割4大里程碑 為加入道指鋪路

2024-06-08 07:05
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌