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中國新能源車出口首度衰退 5月降9% 跌落至10萬輛以下

財經新聞組╱綜合報導
中國新能源汽車，5月份出口跌落至10萬輛以下，首度衰退9%。圖為今年1月15日比亞迪「開拓者1號」滾裝船，在深圳港搭載5000多台新能源車準備駛往歐洲。( 新華社資料照片 )
中國新能源汽車，5月份出口跌落至10萬輛以下，首度衰退9%。圖為今年1月15日比亞迪「開拓者1號」滾裝船，在深圳港搭載5000多台新能源車準備駛往歐洲。( 新華社資料照片 )

全球電動車需求疲軟下，中國引以為傲的新能源汽車，5月份出口跌落至10萬輛以下，首度衰退9%；其中，純電動車減少22.3%是主因。今年1至5月，中國電動車出口也首度衰退1.8%。

中國汽車工業協會14日發布5月份汽車工業產銷情況報告。

中央社引述報告報導，中國5月汽車整車出口48.1萬輛，年增23.9%，但新能源汽車出口9.9萬輛，年減9%，首度出現衰退。

今年1至5月，中國汽車整車出口230.8萬輛，年增31.3%，繼續大幅成長，但新能源汽車出口51.9萬輛，年增13.7%，增幅明顯落後給傳統燃油車（37.5%）。

報告顯示，中國新能源汽車當中的純電動車（BEV），5月出口7.7萬輛，比4月下降13.8%，比去年同期下降22.3%；插電式油電混合動力車（PHEV）出口2.2萬輛，比4月下降1.6%，年增1.3倍。

今年1至5月，中國電動車出口41.4萬輛，也首現衰退1.8%；插混車出口10.5萬輛，年增2倍。

中汽協上月公布的4月份報告，純電動車出口就首度出現與上月相比、與去年同期相比的雙下滑。

相形之下，中國新能源汽車在國內市場繼續大幅增長。

報告顯示，中國5月汽車產銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，分別增長1.7%和1.5%。其中，新能源汽車產銷分別完成94萬輛和95.5萬輛，分別增長31.9%和33.3%。新能源汽車銷量提升到汽車總銷量的39.5%。

全球電動車市場疫情後噴發成長不再，今年首度出現衰退，車廠紛紛調整策略，延緩製造電動車。加上美國、歐盟相繼對中國電動車祭出高額關稅，中國業者迎來空前嚴峻局面。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華14日在發布會表示，當前中國汽車市場內需增長相對緩慢，行業競爭進一步加劇，加上國際貿易保護主義形勢依然嚴峻，「汽車行業總體運行依然面臨較大壓力」，需要採取有效措施，保障行業穩定發展。

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