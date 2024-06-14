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中國50年期超長期特別國債今發行 總額人民幣350億元

記者陳湘瑾／即時報導
人大會議今年3月的政府工作報告中稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中重大項目建設的資金問題，擬連續幾年發行超長期特別國債。圖為2024北京-南京國際城市軌道交通展覽會暨高峰論壇13日在南京國際博覽中心開幕，聚焦城軌交通領域最新成果及發展趨勢。(新華社)
人大會議今年3月的政府工作報告中稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中重大項目建設的資金問題，擬連續幾年發行超長期特別國債。圖為2024北京-南京國際城市軌道交通展覽會暨高峰論壇13日在南京國際博覽中心開幕，聚焦城軌交通領域最新成果及發展趨勢。(新華社)

中國財政部今14日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。本期國債將通過中國財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行，為50年期固定利率附息債。

據澎湃新聞報導，本息兌付日期方面，從2024年6月15日開始計息，每半年支付一次利息，2074年6月15日償還本金並支付最後一次利息。

據中國財政部消息，2024年超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。20年超長期特別國債有兩批，每批分3到4次發行；30年超長期特別國債有3批，每批分4次發行；50年超長期特別國債有一批，分3次發行。

其中30年、20年超長期特別國債已分別於5月17日、5月24日首次發行，發行規模均為人民幣400億元，經招標確定，30年期超長期特別國債的票面利率為2.57%，20年期國債的票面利率為2.49%。而今天則是首次發行債期最長，時長達半個世紀的50年期國債。

澎湃新聞指出，發行超長期特別國債，有利於平衡國債供需結構。人大會議今年3月的政府工作報告中稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債。專項將用於「兩重」，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設

澳新銀行中國策略師邢兆鵬告訴德國之音記者，選擇這一時間點發行國債，一是對沖美國向中國商品提高關稅帶來的影響，同時在7月三中全會召開前盡量消除對經濟預期的不確定性。

國債 利率 財政部

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