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美國電力公司邀台灣重電業 來美設廠

記者朱曼寧、李泠秭／綜合報導
美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠。（美聯社）
美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠。（美聯社）

美國兆元基建計畫積極強化電力版圖，美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能來美設廠。重電業者表示，全球進入AI新紀元、電力即國力，台灣政府也積極搭橋重電業來美，業者也將不排除任何可能性。 

重電龍頭華城13日股東會後，華城總經理許逸德透露，近期，美國電力公司對台廠發出邀請函，詢問台廠到當地設廠意願，其關鍵在於，在美國兆元基建計畫下，台灣電力供應鏈業者輸美商機爆發。

許逸德表示，華城現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，未來不排除各種嘗試。業者指出，國內輸美電力設備的供應鏈業者包括華城、大同、士電、亞力等，已在美國逐步顯現銷售實績，台灣電力供應鏈未來有望持續大啖美國基建商機。

重電大廠指出，近期台灣政府有關單位，有向重電業者詢問來美投資（設廠）的意願與必要性。業內人士推測，應是美國電力公司希望台廠就近供應，提升電力供應鏈建構效能，也能避免地緣政治的侷限，而透過外交體系邀請台廠前往設廠。

其中，華城為國內外銷變壓器大廠，深耕美國市場多年，華城證實，的確有收到美國電力公司詢問在當地設廠意願，但現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式，但不排除嘗試各種模式。

對於美國商機，大同13日表示，目前多家客戶都還在洽談作業中，包含報價及規格審核，公司會在適當時機對外說明。大同日前接獲美國電力變壓器訂單，第一筆訂單可望趕在今年底前正式出貨。至於來美設廠，則不排除任何可能性，樂觀與台灣重電業者合作，以打群架的模式進軍北美。

士電指出，受惠美國兆元基建計畫下，外銷占比有逐漸拉高，本來士電在美國就有銷售據點，未來也會持續北美、加拿大的外銷市場，至於是否到海外設廠雖未排除可能性，但持保留態度。

對於全球電力需求大，電廠逐步更新設備，對於未來景氣，許逸德指出，重電產業是資本密集、技術密集的產業，並非輕易可以跨入的領域，而華城身為國內外銷領頭羊，又深耕美國多年，已經是核心的供應商。

針對國際競爭，許逸德指出，對邊陲的供應商來說，可能會感受到國際大廠等產能開出影響較多，但身為先行指標，目前觀察市場對電力需求相當大，廠商掌握的品質、交貨能力為關鍵，應該說，「不同供應鏈廠商看到的風景不一樣」。

供應鏈 投資 股東會

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