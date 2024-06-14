中國房市利多 人行金援414億美元

人行保障性住房再貸款已經設立，規模達人民幣3000億元。(中新社)

中國房市再添利多政策，央視新聞13日指出，中國人民銀行（中國央行）人民幣3000億元（約414億美元）保障性住房再貸款 已經設立，由人行提供低成本再貸款資金，激勵21家全國性銀行機構按照市場化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成存量商品房，用作配售型或配租型保障性住房（社會住宅）。

保障性住房再貸款利率1.75%，期限一年，可展期四次，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家全國性銀行。銀行按照自主決策、風險自擔原則發放貸款。人行按照貸款本金的60%發放再貸款，可帶動銀行貸款人民幣5000億元（約690億美元）。

證券時報分析，該項新政將依照「政策主導、市場化運作」思路實施，並對收購主體、收購對象及收購用途有嚴格限定，其中嚴格規定收購主體不得涉及隱性債務，不得為政府融資 平台。同時，應具備銀行的授信要求及授信空間，且由於此為新創設的結構性貨幣政策工具，將更支持中國國企收購存量房產作為保障性住宅。

有專家認為，透過收購存量房改為保障性住房是「一舉多得」，既有利於加快商品房市場「去庫存」，也有利於加快保障性住房市場供給。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，不管是從去化周期、房價表現、供需關係變化，或是房地產 銷售、投資等情況來看，目前房地產市場去庫存依然面臨較大壓力，擴大購房需求仍是房地產去庫存關鍵。

另，市場專家分析稱，人民銀行新設立的保障性房屋再貸款將於保交樓和「白名單」機制形成合力。房商出售商品房後，回籠資金可用於興建中工程續建。房企回籠資金能力增強後，也有利於其更多項目滿足「白名單」條件。

此外，有分析再指，目前中國房企要償還債務、化解風險，除盡可能協調各通路的融資支持，主要還是透過盤活存量資產化債。盤活存量也是化解房地產風險的關鍵。