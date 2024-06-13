星宇股東會 張國煒：虧損概況應該是最後一次

星宇航空張國煒表示，「虧損是受到疫情衝擊，應該是最後一次」。(黃淑惠/攝影)

星宇航空14日舉行股東會 ，針對累計虧損已達實收資本額二分之一，張國煒表示，「受到疫情 衝擊，這樣的虧損概況，應該是最後一次」；另外張國煒也宣布因應今年底要申請上市，必須進行各項公司章程的修訂。

星宇航空股東會出席率為67.9%， 2023年實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累計虧損已達實收資本額二分之一，提交股東會報告。

總經理翟健華進行營業報告，星宇航空已揮別疫情陰羅、全球航空及觀光 產樂高度復甦．為因應客運市場日益增長，加密既有航線航班，並於2023年引3 架廣體客機，持續投入需求旺盛的航點。

翟健華表示，拓展航網版圖，共開關8個新航點，不僅延伸亞洲航網、更首度插旗北美地區，2023年4月26日首航美國洛杉磯航線，象徵開啟亞洲至北美市場的重大里程碑，並逐出糊耘轉機市場，預計2024年底北美中轉航網將初具規模。