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中國物價持平 通縮壓力未退 「須更多措施刺激內需」

記者林宸誼／綜合報導
中國5月CPI年增0.3%，PPI年減1.4%。（記者林宸誼／攝影）
中國5月CPI年增0.3%，PPI年減1.4%。（記者林宸誼／攝影）

中國國家統計局12日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，與上月持平；生產者物價指數（PPI）年減1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。專家指出，中國通縮壓力尚未消退，需要採取更多措施來支持疲軟的內需和不平衡的經濟復甦。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，5月消費市場總體平穩。其中，食品價格下降2%，降幅比上月收窄0.7個百分點，影響CPI降幅0.37個百分點。PPI降幅有所收窄，主要受部分國際大宗商品價格走揚及境內工業品市場供需改善等因素影響。

路透援引品點資產管理公司首席經濟學家張志偉分析，「通縮壓力尚未消退，若與上月相比，CPI略有負值。PPI的改善主要是由銅和黃金等大宗商品價格推動，這並不是中國內需反映。」

張志偉認為，為了更有效地刺激內需，中國政府可能需要採取涵蓋財政、貨幣和房地產領域的更全面、更積極的政策立場。

對於下階段物價走勢，中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華日前表示，下階段，隨著天氣轉暖，供應增加，食品價格仍將處於季節性低位。工業消費品在以舊換新政策影響下，消費需求將回升，價格總體將穩中略升。服務價格則在服務需求逐步恢復推動下將繼續回升。所以，綜合這幾個因素判斷，下階段CPI將低位溫和回升。

華泰證券報告分析，第2季CPI將延續溫和回升態勢，一方面，在疫情期間產能出清較為劇烈的服務業隨著需求「正常化」，價格水準呈現溫和回升。另一方面，豬肉價格或受供給影響與上季相比溫和回升，對CPI形成正向拉動。銀河證券宏觀團隊預計第2季CPI年增0.4%，全年預計在0.4%左右運行。

此外，許多經濟學家預計，北京將在未來幾個月推出更多支持措施，以確保經濟有望實現今年「5%左右」的GDP成長目標。

證券 疫情 房地產

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