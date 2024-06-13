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台積股價創高 13日料重演秒填息戲碼

記者鐘惠玲／綜合報導

台積電將於13日除息，市場參與除息意願濃厚，12日股價在外資買盤點火下，盤中一度攻上914元（台幣，下同）天價，終場上漲26元或2.94%、收909元，收盤價為歷史新高價，市值衝上23.57兆元，同寫新猷，成為台股12日勁揚256點的多頭總司令。

台積電12日ADR早盤勁揚逾5%，突破170美元，改寫新高價。隨著ADR持續強勢，法人看好台積電13日除息可望再度演出「秒填息」戲碼。

外資12日買超台積電1.08萬張，終止連二賣，是推升昨天股價勁揚的重要推手。台積電12日股價大漲26元，貢獻大盤漲點超過200點。

台積電13日除息，是2023年第4季季配息每股現金股利3.49978969元。法人分析，以目前台積電股價已超過900元計算，13日漲幅只要超過0.38％就可完成填息，達陣難度不高。台積電此次季配息將發出907.62億元股息，預計7月11日發放股利，可望為台股帶來新一波資金活水。

台積電2019年採取季配息以來，上一次除息（3月18日）完成第14次當天填息，13日將挑戰第15次達成紀錄。

針對配息政策，台積電已宣告，後續只要獲利增加，就會增加現金股利配發。該公司日前也決議，提高今年首季季配息金額為每股現金4元。

台積電同時提供先進製程、成熟製程、特殊製程與先進封裝等服務，其中先進製程技術是傲視群雄的強大優勢所在。近期傳出蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大客戶已大舉包下其3奈米家族製程產能，且訂單已一路排隊到2026年。

台積電3奈米製程家族成員包含N3、N3E及N3P，以及N3X、N3A等。N3技術持續升級，N3E於去年第4季量產，主要供應AI加速器、高階智慧手機與資料中心等應用所需。N3P則規畫今年下半年量產，而N3X、N3A則是為高速運算、車用客戶等客製化打造。

由於今、明年3奈米製程家族產能都已被客戶包下，台積電先前已預告，該公司的策略是轉換部分5奈米設備以支援3奈米產能，而其3奈米製程今年將擴增三倍，但仍供不應求。

台積電也看好後續2奈米製程的需求，透露2奈米製程的新設計定案（tape out）開案量表現，比3奈米及5奈米製程更強，幾乎所有AI相關公司都有與台積電合作，預計2025年量產，未來2奈米製程的營收貢獻金額也可望高於3奈米製程。

台積電 台股 AI

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