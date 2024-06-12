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台積德國德勒斯登廠Q4開工 招聘2000名高階人才

特派記者邱馨儀／柏林11日電
台積電德國德勒斯登新廠預計第4季開工，2027年完工，並規畫招聘2000名高階人才。（本報資料照片）
台積電德國德勒斯登新廠預計第4季開工，2027年完工，並規畫招聘2000名高階人才。（本報資料照片）

台積電德國德勒斯登（Dresden）新廠預計第4季開工，2027年完工，並規畫招聘2000名高階人才，外界擔憂人才短缺問題，對此，台積電子公司歐積電（ESMC）10日表示，正大力招聘德國與歐洲員工加入，3月已開始強化台歐半導體人才合作。

經濟部國際貿易署與外貿協會合辦「2024歐洲台灣形象展」，10日在德國柏林開幕，同時也舉辦台歐半導體合作論壇，由歐積電法務總顧問湯瑪士、歐積電總裁柯伊區等人主講。

德國聯邦經濟暨氣候保護部（BMWK）產業政策總司長克魯蒂格認為，台歐在半導體技術方面有很多互補之處，雙方可以在政策制定和技術標準方面加強協調，推動半導體行業的全球標準化和規範化。

柯伊區10日在外貿協會於柏林舉辦的「台歐半導體論壇」上表示，歐積電將來會有2000名員工，公司正大力招聘德國或歐洲人才加入，台積電也從台灣派員前往德國支援，這也是一個跨文化合作的好機會。台積電赴德國德勒斯登預計2027年量產，台歐供應鏈蓄勢待發。

談到在德國設廠可能面臨人力不足的問題，湯瑪士指出，德國德勒斯登工業大學已於3月和來自台灣的大學和建立密切合作。

德國 台積電 供應鏈

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