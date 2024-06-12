人民幣急貶 探7個月來新低點 離岸、中間價也下跌

受到美元指數連續大漲影響，人民幣對美元匯率進一步走低，創7個月新低。(中通社資料照片)

受到美元指數連續大漲影響，端午假期後的首個交易日，人民幣對美元匯率 進一步走低。人民幣對美元即期匯率11日開盤即跌破7.25關口，截至下午收盤報7.2541，探去年11月16日以來的七個月新低，較上一交易日跌115個基點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，11日一度跌破7.27關口，最低觸及7.2713。

路透引述消息人士表示，有國有大行在即期市場賣出美元，支持人民幣匯率穩定。

中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣對美元中間價11日報7.1135，貶值29基點。

澎湃新聞報導，端午假期期間，美元指數連續大漲，6月7日和6月10日單日分別上漲0.79%和0.18%。美國當地時間6月7日公布的2024年5月美國新增非農就業人數遠超預期，美元指數大漲，市場對美國聯準會降息 預期進一步降溫。

新浪財經報導，市場普遍預期，美國聯準會將在本周結束為期兩天的議息會議時維持基準利率不變。

CIBCCapitalMarkets固定收益策略主管IanPollick指出，美國聯準會本周不可能採取行動，因為美國聯準會官員強調有必要保持耐心，因為通膨下降顯示今年第1季缺乏進展。

上海證券報報導，回顧上半年以來，在美元利率和匯率雙雙反彈的背景下，人民幣匯率承壓明顯，今年前五個月對美元貶值近2%。

展望下半年，中金公司研究部外匯研究首席分析師李劉陽指出，在美國聯準會的降息預期尚不明確的時間段，外匯市場仍然處於先前的波動區間，包括日圓在內的低息貨幣仍有走弱的可能，而美元、英鎊等高息貨幣則可能會短期獲得一定程度的支持。外匯交易者可能需要待機而動，耐心等待主題轉變的信號出現。

李劉陽表示，人民幣匯率可能會維持「對美元雙邊匯率貶值，對一籃子貨幣升值」的態勢。而在降息交易重啟後，人民幣匯率對美元雙邊匯率的壓力或有所減輕。