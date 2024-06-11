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CNBC：台灣電力短缺若不解決 全球產業都將受到波及

編譯劉忠勇／綜合外電
綠色和平組織一份報告指出，台灣半導體製造業電力消耗量2021年至2030年間將增加236%。（路透）
綠色和平組織一份報告指出，台灣半導體製造業電力消耗量2021年至2030年間將增加236%。（路透）

台灣面臨能源短缺，已是不爭的事實，不僅已構成國內半導體業營運風險，全球晶片業也可能受到波及。

大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員 Joseph Webster 指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。

他告訴CNBC：「台灣的電力短缺可能有礙全球半導體市場發展，供應出現干擾恐將波及全球產業。」

中華經濟研究院副研究員陳中舜接受CNBC訪問時也指出，台灣正面臨供電短缺，供電品質和可靠度也有惡化之虞，「恐將構成半導體業構成營運風險」。

CNBC引述專家的說法，台灣超過97%的能源需求依賴進口，主要是煤和天然氣。也因此台灣在能源供應上禁不起干擾。

Webster指出，電力短縮主要是由於台灣電費過低，導致需求上升，並引發供應不足。儘管台灣最近對工業大戶調高了15%的電價，但住宅用電價格保持不變。

Webster說，工業占台灣2023年消耗電力55％以上，半導體在內的業者需要穩定可靠的電力供應。

他說：「如果台灣未來因供應受限而被迫頻繁限電，半導體公司將受到影響。」

他表示，任何能源干擾都會拖慢晶片製造速度且拉高全球半導體價格。

綠色和平組織一份報告指出，全球半導體製造業市場規模到2030年將翻倍成長，預計將消耗237太瓦時（TWh）的電力。同一份報告說，台積電在內的台灣半導體製造業電力消耗量2021年至2030年間將增加236%。

Webster說：「全球電力業對AI資料中心的電力需求的速度和規模感到驚訝。」他點名台灣未來的電力消耗面臨「極大的不確定性」。

要滿足台灣的能源需求，將是一項艱鉅的任務。

陳中舜指出，由於土地限制、政策過於浮誇卻僵化，以及對於因應能源短缺的理解和能力不足，台灣始終難以實現能源基礎建設的目標。

晶片 台積電 天然氣

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