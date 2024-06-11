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台積3奈米家族 掀搶購潮

記者尹慧中／綜合報導

AI伺服器、高速運算（HPC）應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大廠傳大舉包下台積電3奈米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。至於是否會因為產能太搶手而漲價，藉此「反映價值」，台積電強調「定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值」。

業界人士分析，台積電不是一家會隨便漲價的公司，反映價值無法直接和漲價畫上等號，即便該公司掌握先進製程領先優勢，要對客戶反映價值也有多種方式。

台積電3奈米家族成員包含N3、N3E及N3P，以及N3X、N3A等，既有N3技術持續升級之際，N3E在去年第4季量產瞄準AI加速器、高階智慧手機、資料中心等應用所需。N3P則預定今年下半年量產，後續估將成為2026年行動裝置、消費產品、基地台乃至網通等主流應用；N3X、N3A則是為高速運算、車用客戶等客製化打造。

業界認為，在客戶搶著預訂產能下，台積3奈米家族產能持續吃緊，將成為近二年常態，相關訂單尚未包含英特爾中央處理器（CPU）委外需求。

由於今、明年3奈米家族產能都已被客戶包下，台積電今年規畫相關產能較去年增加三倍仍不夠用，為確保未來兩年生產供貨無虞，公司陸續祭出多項措施來擴充更多產能，先前已於法說會預告，鑒於強勁的需求，公司策略是轉換部分5奈米設備來支援3奈米產能。業界透露，台積電3奈米家族總產能持續拉升，預估月產能有望拉升到12萬片至18萬片。

據悉，台積電3奈米家族主要訂單來源包括蘋果、高通、輝達、超微等四大客戶。蘋果方面，最快9月推出iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的iPhone，有助激發果粉新一波換機潮。

一般預料，今年iPhone 16系列新機備貨量有望年增5%、達9200萬至9500萬支，台積電為新機A系列處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口。

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