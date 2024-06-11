我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

中國發達省區 不良貸款率升

記者黃雅慧／綜合報導

券商中國報導，根據中國金監總局數據，目前已公布2024年第一季相關數據的20個地區中，11個區域不良貸款率較年初下降或持平，值得注意的是，資產質量優異的經濟發達省區包括上海、浙江、廣東、北京、廈門、青島等地區不良率反彈，但反彈幅度有限。

中國金監總局披露第一季銀行業主要監管指標數據顯示，商業銀行不良貸款餘額3.4兆元（人民幣，下同，約4689億美元），較上季末增1414億元；不良貸款率1.59%，較上季基本持平。

就地區來看，甘肅、大連、黑龍江、吉林、河北與貴州等六地不良貸款率稍高於中國全國商業銀行不良率平均水平1.59%，為後段班；前段班有浙江、江蘇、北京、廈門與安徽等五個區域，不良率低於1%。

前段班方面，低基數的上海銀行業不良貸款率反彈幅度明顯，第1季不良率達1.04%。國有大行、城商行的較上期增幅明顯。

浙江、廣東兩地不良貸款率在第1季分別上升0.05和0.03個百分點。對於數據反彈，一位銀行業首席分析師分析，或許與這些區域近兩年房地產風險逐步出清有關，因這些經濟發達地區較低水平的不良率，容易產生一定的波動。

近期穩房市政策推出對貸款業務帶來的影響，業界看法分歧：一派認為，政策有助推動商品房去庫存，消化房企債務風險，緩釋銀行房地產貸款資產質量隱憂；另一派認為，房地產風險正在出清過程中，銀行對公房地產貸款不良率上升，風險逐漸暴露；與此同時，零售端不良率也有一定波動。

貸款 房地產 甘肅

上一則

字節跳動砸大錢 在大馬蓋AI中心

下一則

中黃金ETF投資 4月吸金90億人民幣

延伸閱讀

王毅會俄外長 北京：雙方對俄烏戰爭交換意見

王毅會俄外長 北京：雙方對俄烏戰爭交換意見
孫衛東批美：推進南海軍事部署 激化分歧

孫衛東批美：推進南海軍事部署 激化分歧
今夏首波熱浪來襲 西南部破110度

今夏首波熱浪來襲 西南部破110度
浙江女買50萬元黃金寄快遞 警方為何在機場緊急截停?

浙江女買50萬元黃金寄快遞 警方為何在機場緊急截停?

熱門新聞

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠