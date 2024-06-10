中國救房市 還房貸「先息後本」 最長可十年不用還本金

中國搶救房市再出招，多家銀行推出「先息後本」房貸業務。（中新社）

中國搶救房市再出招，包括平安銀行、建設銀行、興業銀行、浦發銀行等在內的中國多家銀行均推出「先息後本」房貸業務，如果民眾信用良好，最長十年不用還本金，業界人士強調，在中國官方優化房市政策背景下，銀行正推各種靈活付款方式滿足借款人需求。

「先息後本」是指先還利息再還本金（類似台灣的房貸寬限期），原本常見於企業貸款 ，但近期在中國商業性個人房貸流行起來。時代財經報導，房貸「先息後本」已至少在廣州、北京、西安、鄭州 、蘇州、清遠等城市推出。

平安銀行宣傳該行按揭貸款業務時提及「二階段還款」的特色還款方式：客戶可在前三年內按月付息，無需償還本金，在剩餘貸款期限按月等額本息還款。其中要求，貸款期限不少於10年，不超過30年。該業務已覆蓋上海、廣州、成都、杭州、重慶、大連、廈門等地區。

報導引述鄭州某地區房仲說法稱，合作銀行浦發銀行能做到「先息後本」，可以三年後再還本金。此外，浦發銀行也與貝殼、龍湖等聯合推出先息後本房貸還款業務「安心還」。

某國有六大行廣州地區工作人員說，「先息後本」最終目的是為把錢貸出去，但為控制風險，不會主動向客戶推薦「先息後本」，且「只針對特別優質的新客戶」。

中新經緯引述業內人士說法指出，「先息後本」適合近幾年有月供壓力的購房者，等於「緩兵之計」。這類還款方式貸款期限是不變的，且整體利息會增加：例如以貸款100萬元(人民幣，下同)、還款期限30年、利率 3.5%試算，等額本息還款方式下，每月要還款4490元，總利息約61.66萬元，但採用兩年「先息後本」還款，總利息約63.87萬元，比等額本息還款利息增加2.21萬元。

換言之，如果手中資金充裕，其實使用該方式並不划算，因為總利息會增加。但若有購房剛需，加上手上資金不夠，或者需用到其他地方，可以考慮。

就效果來看，時代財經指出，另一位業內人士表示，辦理該業務的人不多。廣州資深房仲李明說：「如果不是真正缺錢，客戶都不太願意去做先息後本」。