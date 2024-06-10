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在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

上海土拍溢價率 取消10%上限

記者黃雅慧／綜合報導

上海市土地交易市場近期發布今年第三批次商品住房用地出讓公告，取消商品住房用地溢價率10%的上限要求，按「價高者得」，此外也未提房地聯動價。分析認為，這次取消溢價率上限將使有實力的企業獲取土地資源，開發商拿地將更加「市場化」，除了有利於企業造房，增加企業利潤，也能增加政策土地收入。

上海市土地交易市場掛出第三批次土拍地塊，僅四宗宅地掛牌：兩宗位於楊浦區，一宗位於寶山顧村，一宗位於奉賢新城，出讓總面積約15.2公頃，起始總價為人民幣84.2億元。

該公告指出，對市場熱度較高的特定區域地塊可經決策採取差別化調控措施，在溢價率超過一定限度後轉入搖號環節，引導市場主體理性競價。

為抑制市場過熱，上海自2021年4月設置土拍限價競價規則，在房價地價聯動機制下，合理設定地塊起始價、中止價和最高報價，其中最高報價一般限定為起始價的110%，即地塊的溢價率上限為10%。

對於這次未提及房地聯動價，中指研究院上海高級分析師陳炬蘭分析，這代表自2021年一批次集中供地以來已經實行三年多的新房聯動價制度本次不再實行，房企的利潤空間可能將增大。但不意味上海就此取消新房限價政策，目前上海新房仍然需集中過會後入市。

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