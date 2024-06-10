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華為、榮耀列高階手機五強 全球排名第三、第五

記者林宸誼／綜合報導

市場研究機構Canalys發布2024年第一季全球高階智慧手機市場（定價超過600美元）排名，中國品牌共有華為與榮耀進入前五名，其中，榮耀首次躋身於這一市場前五之列。

科技網站「快科技」報導，即使在宏觀經濟受衝擊的背景下，高階智慧手機市場仍保持韌性。雖蘋果在關鍵市場面臨挑戰，今年首季與上年同期相比出貨量下滑11%，但仍以60%的全球市占，穩居全球600美元以上高階智慧手機市場的冠軍寶座。

緊跟在後的是三星，透過Galaxy AI的加持，第一季出貨量年增29%，以25%的市占位居第二。

華為受助於麒麟晶片高階產品的推動，以及憑藉Mate 60系列、Mate X5、Pocket 2等高階機型的熱銷，在中國本土市場實現強有力的復甦，出貨量年增67%，取得全球市占6%好成績，位列第三，顯示出強勁的增長潛力。

谷歌的Pixel系列搭載豐富的生成式AI功能，並在北美、日本等成熟市場取得優異表現，在高階手機市場出貨量與上年同期相比上漲243%，儘管市占只有3%，也成為市場上的一匹黑馬。

受益於今年1月Magic6系列的熱銷，榮耀憑藉在中國本土市場的穩固表現，以及在海外市場的積極拓展，以出貨量年增91%的增幅，和2%的全球市占位居第五。

如果僅從中國市場來看，2024年第一季在中國600美元以上價位段的智慧手機市場中，蘋果依然占據主導地位，雖其首季出貨量年減25%，但在中國高階手機市占仍達54%；華為在中國高端手機市場表現引人注目，其首季出貨量年增67%，其國內市占達到26%，顯示出其在國內市場的強勁反彈。

榮耀以國內高階市占6%突出重圍，緊跟在蘋果和華為之後，位列第三。這一增長表明榮耀在獨立運營後，正逐漸在高端市場樹立自己的地位。

然而，與華為和榮耀的強勁增長形成鮮明對比的是，小米在高端市場的表現不盡如人意。小米第一季在中國高端智慧手機出貨年減43%，市占僅4%。在全球市場，小米並未進入前五名。這一結果可能反映了小米在高端市場面臨的競爭壓力和挑戰。

三星在中國市場的表現也不盡如人意。三星的出貨量下降了12%，首季在中國高階手機市占僅3%。儘管在全球高階手機市場市占達到25%，但在競爭激烈的中國市場，三星仍需付出更多努力。

華為 小米 三星

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