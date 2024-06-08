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中製可折疊OLED出貨量 將超越三星顯示

記者林宸誼／綜合報導
TCL華星在加州的2024 SID顯示周上，展示全球首款7.85吋Tandem三折柔性折疊螢幕。（取材自TCL華星）
TCL華星在加州的2024 SID顯示周上，展示全球首款7.85吋Tandem三折柔性折疊螢幕。（取材自TCL華星）

根據Omdia 7日發布研究預估，中國柔性OLED顯示面板廠商技術飛速發展，對三星顯示的市場主導地位構成重大威脅。2024年上半年，中國可折疊OLED出貨量預計將達到640萬片，超過三星顯示在南韓出產的570萬片。

Omdia「智慧手機顯示面板情報服務」的數據顯示，在此期間，中國製造的可折疊OLED預計將占可折疊OLED總出貨量的53%。

Omdia顯示研究總經理謝勤益指出，長期以來，三星顯示一直是可折疊顯示面板技術領域的市場領導者，推動著可折疊顯示技術的發展並保持著較高的成品率。不過自2023年以來，中國OLED顯示面板廠商的出貨量市占一直在逐步增長。

謝勤益表示，值得注意的是，京東方的B11、華星光電的T4、維信諾的V2和V3等中國柔性6代產線正在加快生產可折疊顯示面板，這得益於成品率的提高和客戶群的壯大。

謝勤益補充， 可折疊智慧手機顯示面板市場增長顯著，出貨量在2021年達到1070萬片，2022年達到1660萬片，2023年達到2180萬片。預測該市場將在2024年將達到3000萬片。中國OLED製造商的戰略以及中國智慧手機品牌的擴張將是推動這種增長軌跡的關鍵因素。

三星顯示和三星 Galaxy Fold被公認為可折疊智慧手機市場的先驅，不僅在技術成熟度方面處於領先地位，還深受廣大消費者的喜愛。

然而，華為、榮耀、Oppo、Vivo、小米、傳音、中興和聯想 MOTO等中國品牌正迅速迎頭趕上，加快更新換代，紛紛推出全新的、先進的可折疊產品。這一發展趨勢對中國柔性OLED顯示面板廠商大有裨益，有助於他們進一步提升自身的市場地位。

中國可折疊OLED顯示面板廠商在可折疊OLED顯示面板技術領域取得了重大突破，例如LTPO（混合氧化物低溫多晶矽）、觸控薄膜封裝、COE（在薄膜封裝上形成彩膜）、120Hz可變刷新率、峰值亮度、超薄可折疊玻璃和減少折痕的相關技術等。

得益於這些創新，華為、榮耀、聯想MOTO、Oppo、Vivo、小米、傳音和中興等中國智慧手機品牌和OEM廠商成功設計出全新的可折疊機型。

相比之下，Samsung Galaxy Fold則主要採用的是三星顯示最新的可折疊技術。隨著中國品牌和OEM廠商增加可折疊智慧手機設備的出貨量，中國OLED顯示面板廠商的出貨量也在增長。

三星 小米 華為

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