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71.1億美元 台積營收創最強5月

記者鐘惠玲、蘇嘉維／綜合報導

台積電7日公布5月營收為2296.2億元台幣（約71.1億美元），月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也是歷年同期新高。累計前五月營收為1.05兆元台幣（約325.1億美元），年增27％。

根據台積電先前預估，第二季美元營收介於196億至204億美元之間，約季增3.9%至8%，匯率假設基礎是1美元兌32.3元台幣。外界依此推估，台積電本季營收可能大致落在6330億元台幣至6589億元台幣之間。

台積電4月與5月合計營收約4656億元台幣，等於6月最低僅需要1674億元台幣即可達成財測區間。法人預期6月營收可能介於1674億至1933億元台幣，仍為月減。

以整體營運展望來看，台積電在4月的法說會中，下修對今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域的展望，但強調公司今年仍會健康成長、營收年增21%至26%的目標不變，更上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

近年科技業當紅炸子雞輝達是台積電的大客戶，台積電董事長魏哲家日前表示，AI應用才剛開始，完全同意輝達執行長黃仁勳對AI前途一片看好的觀點，而台積電的前途也是。台積電站在有利的位置，「沒人可以跟我們競爭」，以後幾年願景非常樂觀。

近日台積電「反映價值」說引來外界想像，台積電強調「定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值」。業界人士分析，台積電不是一家會隨便漲價的公司，反映價值無法直接和漲價畫上等號，即便該公司掌握先進製程領先優勢，要對客戶反映價值也有多種方式。

台積電 AI 輝達

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