盒馬牌零售商品賣進美國 同步上架北美購物網

阿里巴巴旗下的盒馬鮮生超市。（本報資料照片）

消息人士表示，阿里巴巴集團自營生鮮及日用品零售連鎖店盒馬鮮生自有品牌商品在4月初已透過海運方式，從上海洋山港出發運到美國，包括龍口粉絲、麻醬、刀削麵等頗具中國特色的「盒馬牌」商品已進入美國最大的華人 連鎖超市─大華超市和北美最大的華人購物網站亞米網站。

界面新聞報導，透過市場調查，盒馬選擇全球華人分布最多的國家—美國作為此次出海（海外布局）的第一站，出海商品包括盒馬在中國國內銷量最高的休閒零食和糧油速食等。

在亞米網站上線第一周，「盒馬牌」商品已經在美國東西海岸新品排行榜升至第一名。

盒馬推出自有品牌是超市品牌影響力、商品力及長期穩定供應鏈 能力的體現。早在2017年，盒馬就開始發力自有品牌，推出了盒馬日日鮮、盒馬工坊、盒馬原標、帝皇鮮等一系列自有品牌商品。

消息人士表示，盒馬選擇全球華人分布最多的美國作為出海第一站，早就錨定良久。此次盒馬牌商品率先在美國的超市上線，試水之後，下一步計畫還將陸續進入澳洲、東南亞 、日韓等國家。

百聯諮詢創始人莊帥分析，在中國國內零售市場格局頗具挑戰的當下，海外市場成為新的增長點，盒馬希望借助中國供應鏈能力和成本優勢，透過自有品牌在海外市場的銷售，來提升業績和盈利能力，這個方向是可行的。

不過，盒馬此舉不算是零售商出海，而是自有品牌出海。相較前者，商品或者品牌出海是一種更輕量化的出海方式。如果選擇以開實體超市的方式出海，就要面對選址、地方法律法規，以及本地人員招聘、供應鏈、本地化商品的諸多挑戰。