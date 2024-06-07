中國電動車強勢 在中國日車降價仍催不出買氣

中國電動車強勢競爭，日系汽車品牌大廠近來在中國銷售狀況不如預期。近一個月，日系品牌在中國普遍選擇降價，其中熱銷車型終端優惠幅度更達人民幣2至6萬元（約2759美元至8277美元）。然而，實際銷售效果卻非常平淡，其中過去日系品牌熱門主力車款包括豐田 Camry、Corolla、本田 Accord等4月銷量較去年同期下滑約50%左右。

據界面新聞報導，對一直以保值著稱的日系車來說，近來在中國市場降價幅度遠超過往。過去一個月，日系車豐田Camry、豐田Corolla、本田Accord、日產Sentra、日產TEANA等熱銷車型，終端減價在人民幣2至6萬元左右不等。

一位日產銷售員透露，Sentra經典款目前裸車僅人民幣6萬多元，還不算分期貸款 優惠。另位豐田銷售員則稱，目前新款Camry到店可談至人民幣14萬（約1.9萬美元）元以下。

在過去，日系新車上市不久就迅速降價的情況少見。然而，5月底，豐田Crown Kluger換代車型上市的同時，較舊官方價最高降幅人民幣3.4萬元（約4690美元），加上限時權益最高降幅接近人民幣5萬元。而更早之前上市的第九代豐田Camry則將起價降至人民幣17.18萬元（約2.3萬美元），上市3月後，官方再次降價。