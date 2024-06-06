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黃仁勳旋風狂掃+漲價及庫藏股題材 台積電距900元僅1元

記者楊伶雯／台北即時報導
黃仁勳抵台以來，被路透以「仁來瘋」狂潮來形容。(記者曾吉松／攝影)
黃仁勳抵台以來，被路透以「仁來瘋」狂潮來形容。(記者曾吉松／攝影)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮來形容，甚至連權王台積電（2330）股價再創驚奇，也脫不開黃仁勳的影響，台積電6日一度衝高至899元，創下天價，市值一口氣激增1兆1,670億元，光是增加的市值就超過廣達（2382）的總市值、近6成的聯發科（2454）總市值。

黃仁勳抵台以來所到之處都被粉絲包圍，媒體更是密切報導他的相關談話內容，路透更形容黃仁勳在台掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮，更不用說，他在演講時點名感謝的43家上市櫃公司，股價也出現一波的上漲。

台積電董事長魏哲家在股東會後曾透露，曾向黃仁勳抱怨產品太貴，但輝達的產品貴的有價值，台積也要向輝達「秀價值」；台積電醞釀調漲報價，引來市場高度關注，黃仁勳則是表示支持，也成為推升台積電6日股價強漲的重要動能。

台積電董事會通過將買回自家股票，將自集中市場買回普通股3,249 張，買回期間為6日起至8月5日，每股買回區間價598~1,281元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，加上漲價題材發酵，推升股價強漲。

台積電早盤以893元開高，上漲39元，盤中一度飆高至899元，創下歷史新高，上漲45元，市值一口氣增加1兆1,670億元，增達23兆3,155億元，同樣創下新高，光是增加的市值就超廣達的總市值，約是聯發科的近6成市值，且逼近鴻海（2317）的一半市值。

黃仁勳 台積電 輝達

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