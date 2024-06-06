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黃仁勳說台積電晶圓價格「太低了」 外資紛紛調高目標價

編譯劉忠勇／綜合外電
大摩認為，台積電需要提高其晶圓價格，以便2025年和2026年將毛利率保持在53%的目標上方。(路透)
大摩認為，台積電需要提高其晶圓價格，以便2025年和2026年將毛利率保持在53%的目標上方。(路透)

「我認為台積電（服務）價格太低了。」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳這一席話，讓摩根士丹利和巴克萊在內外資券商看好台積電（2330）漲價前景，紛紛調高目標股價。

台積電新任董事長魏哲家4日表示，他考慮調整AI晶片生產服務費用，他在股東會說：「輝達的3兆男（黃仁勳），我也跟他抱怨說他東西太貴，不過的確有其價值，所以，我也要開始跟他show我的價值，這個一定的嘛。」

在台北電腦展5日的投資人午餐會上，摩根士丹利為此詢問黃仁勳怎麼看台積電希望漲價的事。黃仁勳回答：「我認為台積電價格太低了」，「台積電對全世界和科技業的貢獻，從財報來看是委屈了。」輝達如今已躍居台積電的第二大客戶，占台積電2024年營收10%。

摩根士丹利同日隨即將台積電目標價從928元調高至980元，維持「加碼」評等，看好台積電能將增加的成本轉嫁給客戶。台積電今天在台北股價一度大漲5.3%至899元。

摩根士丹利分析師Charlie Chan等人在報告中指出，台積電需要提高其晶圓價格，以便2025年和2026年將毛利率保持在53%的目標上方。

摩根士丹利預料3奈米晶圓的平均售價（ASP）將提高11%，4奈米晶圓價格上揚3%，CoWoS的價格可能調漲20%。

巴克萊分析師則看好即將量產的2奈米應用步調會比預期更快。巴克萊認為，半導體應用的領導地位由智慧手機轉向資料中心，「2奈米需求強勁，對台積電是一大利多」。

巴克萊將台積電ADR目標股價由150美元調高至170元，維持「加碼」評級。台積電ADR昨天大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高。

據彭博數據，不過短短一周，分析師對台積電目標價便由951元升至968元，台積電ADR由163.4美元調升至 164.6美元。

台積電 黃仁勳 輝達

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