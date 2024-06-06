中服務業PMI 攀10個月高點

5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較4月上升1.5，來到近十個月高點。（新華社）

受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，5月中國服務業景氣加快恢復。財新傳媒5日公布5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較4月上升1.5，來到近十個月高點，且已連續17個月位於50榮枯線上方的擴張區間。

財新網報導，此前公布的5月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）上升0.3至51.7，創2022年7月來最高。在製造業和服務業景氣雙雙改善的帶動下，當月綜合PMI上升1.3至54.1，企業活動總量連續第七個月保持增長，並創下一年來最快增速。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業供需擴張提速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業和服務業出口好轉，市場情緒樂觀；服務業就業 由降轉升，拉動綜合就業指數近九個月以來首次來到擴張區間。

王喆指出，不過，就業壓力偏大、需求弱於供給依然是目前中國經濟面臨的問題，根本原因在於社會整體預期偏弱，這是內外部多種不利因素過去長時間疊加所導致的結果，建議施政重點必須放在穩經濟、促內需、增就業上，政策加大力道、增加效果的方向應保持一貫性、連續性。

財新中國服務業PMI分項資料顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位於擴張區間，並分別來到2023年8月和6月以來新高。服務業需求復甦勢頭強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月並且連續第九個月位於50榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。受供需擴張提速帶動，服務業就業改善，5月就業指數創去年10月來新高。