我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

中電商物流熱度 創下近6年新高

記者黃雅慧／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日公布5月電商物流指數為113.9，較上月回升0.7，連續三個月回升，創下近六年新高。分析認為，隨著年中「618」網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，也促進了電商業務量不斷增長。

從分項指數來看，總業務量指數、農村業務量指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、實載率指數有所提高。電商物流總業務量指數連續上漲。

從地區觀察，中國全國所有地區總業務量指數均有所提高，東部地區提升幅度最大，中部地區超過全國平均水平。

從需求品類來看，戶外運動、旅行裝備、外賣餐飲等旅行相關電商消費快速增長，電商物流總業務量指數和農村業務量指數分別回升2.1和1.8，分別達到129.8和129.7，年增速接近30%。

中國物流與採購聯合會分析，隨著「618」年中網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，促進電商業務量攀升。此外，電商物流企業通過資源整合、科學規畫、新技術應用、數位化改造等方式，提升供給能力和運行效率，成本指數下降到2023年同期水平。

人民日報引述中國物流與採購聯合會現代供應鏈研究院執行副院長王書成言論指出，美國貝克研究所發布「中國的LOGINK物流平台及其在經濟、政治和軍事力量投射方面的戰略潛力」報告指出，中國在物流數據管理領域已占據全球領導地位。同時規模龐大且高效的物流體系也支持了高速發展的新業態。

電商 供應鏈

上一則

黃仁勳旋風狂掃+漲價及庫藏股題材 台積電距900元僅1元

下一則

比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈

延伸閱讀

小紅書攻電商 力拚直播帶貨

小紅書攻電商 力拚直播帶貨
中國房企4年來最大筆 萬科：獲招行主導890億元銀團貸款

中國房企4年來最大筆 萬科：獲招行主導890億元銀團貸款
消費大戲 618電商促銷戰開打

消費大戲 618電商促銷戰開打
南加內陸赫斯皮利亞市抓住高鐵機遇 引進知名物流

南加內陸赫斯皮利亞市抓住高鐵機遇 引進知名物流

熱門新聞

世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
「股神」巴菲特選股時，十分重視一家企業的股東權益（或稱帳面價值），據此挑選估值便宜的優質股。（美聯社）

Nvidia、蘋果不夠格進前十名 巴菲特偏好選股指標篩出這些優質股

2024-05-30 07:28

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了