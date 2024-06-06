中電商物流熱度 創下近6年新高

中國物流與採購聯合會5日公布5月電商 物流指數為113.9，較上月回升0.7，連續三個月回升，創下近六年新高。分析認為，隨著年中「618」網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，也促進了電商業務量不斷增長。

從分項指數來看，總業務量指數、農村業務量指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、實載率指數有所提高。電商物流總業務量指數連續上漲。

從地區觀察，中國全國所有地區總業務量指數均有所提高，東部地區提升幅度最大，中部地區超過全國平均水平。

從需求品類來看，戶外運動、旅行裝備、外賣餐飲等旅行相關電商消費快速增長，電商物流總業務量指數和農村業務量指數分別回升2.1和1.8，分別達到129.8和129.7，年增速接近30%。

中國物流與採購聯合會分析，隨著「618」年中網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，促進電商業務量攀升。此外，電商物流企業通過資源整合、科學規畫、新技術應用、數位化改造等方式，提升供給能力和運行效率，成本指數下降到2023年同期水平。

人民日報引述中國物流與採購聯合會現代供應鏈 研究院執行副院長王書成言論指出，美國貝克研究所發布「中國的LOGINK物流平台及其在經濟、政治和軍事力量投射方面的戰略潛力」報告指出，中國在物流數據管理領域已占據全球領導地位。同時規模龐大且高效的物流體系也支持了高速發展的新業態。