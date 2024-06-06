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卡達基金 入股中國財管巨頭

記者黃雅慧／綜合報導
路透報導，卡達主權財富基金（Qatar Investment Authority）已同意購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股分。(新華社)
路透報導，卡達主權財富基金（Qatar Investment Authority）已同意購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股分。(新華社)

路透引述知情人士報導，卡達主權財富基金（Qatar Investment Authority）已同意購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股份。若此交易能確立，卡達投資局將成為華夏基金第三大股東。這也代表中東資本與中國互動節奏加快。

公開資料顯示，華夏基金實控人、第一大股東為持有62.2%股權的中信證券；外資機構Mackenzie Financial Corporation（邁凱希金融公司）為第二大股東，持有27.8%股權；天津海鵬為第三大股東，持有10%的股權，春華資本為天津海鵬實控方。中信證券此前公告，同意天津海鵬擬以不低於4.9億美元價格轉讓華夏基金10%股權。

中國證監會資料顯示，截至5月底的基金管理公司變更5%以上股權及實際控制人審批表中，華夏基金也在其中，受理日為5月23日，審核期限一般為60個工作日。

中國基金報引述知情人士說法稱，目前卡達投資局已和春華資本達成初步購買意向。很多中國國內手續流程還在進行中，只有等證監會審批通過，變更完工商登記之後，該筆股權的變更才算正式生效。

業內人士表示，對中信證券而言，此前已決定放棄收購春華資本持有的10%股權的權利，或意在引入新股東，並拓展華夏基金發展戰略；對專門從事國內外投資的卡達投資局而言，這次購入華夏基金部分股權，可能看好中國財富管理行業的未來發展。

華夏基金成立於1998年，為中國國內首批公募基金管理人之一。金融數據提供商萬得（Wind）資料顯示，截至今年第一季，華夏基金管理的公募基金規模達人民幣1.45兆元，位列行業第二；旗下基金產品435檔，其中，股票型基金占比近四成，混合型基金占比近三成。

21世紀經濟報引述行業數據提供商Global SWF的數據顯示，自去年6月以來，中東主權財富基金已在中國投資了70億美元，是前一年投資額的五倍。

據A股上市公司第1季財報，阿布達比投資局、科威特政府投資局分別現身27檔、30檔A股前十大流通股東名單，持股市值分別達人民幣112.89億元、45.17億元，投資領域包含新能源、醫藥、科技、消費等。

值得注意的是，中國證監會主席吳清在5月20日曾會見沙烏地阿拉伯財政大臣傑德安（Mohammed Al-Jadaan）。雙方就加強中沙資本市場合作等議題進行交流。顯示雙方在監管方面交流正增加。

投資 證券 沙烏地阿拉伯

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