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富邦董事長蔡明忠大讚黃仁勳：非常有魅力的企業領導人、超越賈伯斯

記者陳美君／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠。(中央社)
富邦集團董事長蔡明忠。(中央社)

富邦集團董事長蔡明忠5日指出，輝達執行長黃仁勳是非常有魅力的企業領導人，「我想堪比賈伯斯，甚至超越賈伯斯。」

回顧5月29日晚間，林百里作東親挑愛店「鄒記食舖」，蔡明忠也是座上賓之一，他提到，自己在張忠謀的90歲生日上認識他，之前也在台積電舉辦的論壇上聽過他演講，他是非常有魅力的一個企業領導人，不僅堪比蘋果創辦人賈伯斯，甚至已經超越賈伯斯。

對於美國聯準會可能延緩降息，對台股可能產生的影響，蔡明忠分析，市場已經提前反應這個預期，畢竟股票市場是經濟的櫥窗，應該都已經提前反映了聯準會延緩降息可能產生的影響。

至於台灣大哥大、富邦集團，是否有機會與黃仁勳合作，蔡明忠表示，和輝達本來就有合作，輝達一開始做雲端遊戲GeForce Now是由輝達營運的遊戲品牌，台哥大有個相關服務，所以台哥大本來就是輝達電信業的合作夥伴。

富邦今日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（Environment, Social, and Governance, ESG）各面向的全球挑戰與整體社會影響。副總統蕭美琴、臺灣大學校長陳文章、富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，匯集國內外產、官、學專家，從政策、法規到實務，全方面探討金融業如何協助台灣永續轉型。

蔡明忠今日出席論壇並於致詞時指出，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，並且攸關下一個世代、甚至是下下個世代的生存。永續轉型已經迫在眉睫，而在邁向永續的路上，我們不希望遺落任何人，金融業手握資金，更應該肩負起責任，協助產業彌平永續轉型落差。同時，富邦身為台灣領導企業，也應該扮演領頭羊的角色，積極呼應政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大淨零轉型策略，發揮企業影響力，在邁向永續未來的路上，還要做得更多、更快，因為氣候變遷的威脅並不容許我們放慢腳步。

輝達執行長黃仁勳。(中央社)
輝達執行長黃仁勳。(中央社)

輝達 哥大 黃仁勳

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