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全球航空雙雄急搶中國市場 空巴傳再獲百架客機訂單

記者謝守真／即時報導
彭博指出，空中巴士正在與中國就出售其A330neo客機進行談判。（路透）
彭博指出，空中巴士正在與中國就出售其A330neo客機進行談判。（路透）

在美國波音努力搶攻中國市場的同時，法國空中巴士也積極搶進中國市場。彭博社引述消息指，空中巴士正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判，具體細節尚待敲定，時間尚未明確。這項消息也是自中國國家主席習近平5月至法國訪問之後，顯示該談判進程有所加速。

消息人士透露，空中巴士正在與中國就出售其A330neo客機進行談判，中國最大的幾家航空公司正在考慮購買超過100架A330neo客機，不過，截至目前，具體細節尚待敲定，時間尚不確定。

彭博提到，隨著中美兩國地緣政治緊張關係加劇，這一談判凸顯出波音和空中巴士在爭奪中國這一至關重要的航空市場上的差距越來越明顯。

然而，報導指，空中巴士發言人對此目前尚未給予相關回應。而中國三大航空公司中國國際航空、南方航空和東方航空亦未立即作出回覆。另，專門從事飛機採購的中國航空器材集團有限公司也未給出相關回應。

上述消息人士再指，中國涉及的訂單將增加銷售較慢的A330neo積壓訂單，該機型是於2018年首次投入商用，空巴目前尚有165架的該機型訂單未交付，此款為舊款A330的更新版本，配備新發動機和機翼。

在空中巴士A350和波音787夢想客機的訂單和供應商制約因素疊加之際，對於中國的航空公司而言，該交易可以幫助更快地獲得燃油效率更好的新機型。

據了解，此前在習近平5月訪法期間，中國國家發改委與法國空中巴士公司關於深化航空領域合作的諒解備忘錄，同意雙方「在航空及相關新興領域進一步深化合作」等，而法國總統馬克宏近年至中國訪問時均為空中巴士帶回大單。

在此同時，波音中國總裁柳青近日也透露，波音現在已開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。「未來20年，中國或將需要超過8,500架新的民用飛機和價值5,500億美元的民航服務，中國的航空市場發展潛力巨大。」

柳青指出，接下來十年，波音預測中國整個運行的機隊規模，將從現在的4,300多架增長到6,000多架。他稱，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重，波音與深圳在低空物流方面有極大的合作機會。

彭博社引述消息指，空中巴士正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判，具...
彭博社引述消息指，空中巴士正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判，具體細節尚待敲定，時間尚未明確。（美聯社）

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