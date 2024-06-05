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中國BMW電動車「半價促銷」凸顯面臨在地新能源車衝擊

記者黃雅慧／綜合報導
BMW i3車型在中國售價直接「腰斬」。外界認為，降價凸顯BMW在國產新能源車衝擊下面臨銷售困境。（取材自中國寶馬官網）
BMW i3車型在中國售價直接「腰斬」。外界認為，降價凸顯BMW在國產新能源車衝擊下面臨銷售困境。（取材自中國寶馬官網）

新浪科技報導，一家北京BMW（中國稱「寶馬」）4S店裡，官方指導價人民幣35.39萬元起的BMW i3車型，如今已開始五折促銷，裸車價格為人民幣17萬元（約2.4萬美元），價格直接「腰斬」。外界認為，降價凸顯BMW在中國國產新能源車衝擊下面臨銷售困境。

BMW中國官網顯示，現款i3官方售價依舊為人民幣35.39萬元起。但經銷商報價大幅下跌，今年1月剛剛發布的BMW i5，經銷商也給出人民幣6萬元不等的報價優惠。

除了降價外，BMW官方也推出換新補貼活動，在中國官方人民幣1萬元以舊換新補貼基礎上，寶馬和MINI車主購買BMW純電動車型，可額外享受最高人民幣1.8萬元保險及購置稅補貼，或者0首付0利率金融方案，二者選其一；而非BMW和MINI車主購買純電動車型，可享受至高人民幣6000元保險補貼。

BMW集團今年第1季財報顯示，其營收年增率微降0.6%，淨利則年減19.4%。其中中國市場銷量年減3.8%。值得注意的是，中國也是其全球範圍內唯一銷量下滑的主要單一市場。

對於BMW銷量下滑，分析認為原因有幾項：一方面中國電動車市場競爭激烈，特別是自主品牌崛起給寶馬帶來壓力；另一方面BMW在電動化步伐不夠快，「油改電」模式遭受不少爭議。

此外，受到近期保時捷遭經銷商抗爭影響，車fans創始人孫少軍透露，BMW突然給所有經銷商門店發函，鑒於市場大背景和國產品牌帶來的巨大衝擊，決定給寶馬4S店開出多項大幅度補貼減免政策。但一位接近BMW的相關人士指出，BMW確實向經銷商提供系列支持舉措，主要是為了減輕經銷商的壓力。

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