聯發科秀皮衣男逛夜市生成AI圖像 黃仁勳讚聰明

聯發科副董暨執行長蔡力行今（4）日在台北國際電腦展上發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和Arm執行長Rene Haas（左）都現身力挺。(記者呂俊儀／攝影)

IC設計龍頭廠聯發科副董暨執行長蔡力行4日在台北國際電腦展上發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 和Arm執行長Rene Haas都現身力挺。蔡力行以聯發科動態影像加速技術，透過AI ，以文字「一個灰髮男人，穿皮衣走在夜市」生成黃仁勳背影圖像，引起台下驚呼，讓黃仁勳也讚「你們AI滿聰明」。

聯發科今年COMPUTEX主軸為「智慧隨行 AI無所不在」（Ubiquitous AI: Intelligence Everywhere），蔡力行表示，台灣有台積電這樣的好公司，但別忘了有聯發科。AI正轉變產業的趨勢下，半導體和運算將是AI的未來。並說，聯發科不缺席各種AI，一年比一年做更好。

聯發科動態影像加速技術，透過AI，以文字「一個灰髮男人，穿皮衣走在夜市」生成黃仁勳背影圖像。(記者呂俊儀／攝影)

黃仁勳上台時說，聯發科是世界級的大公司，不論消費型電子、科技、行動運算晶片 ，聯發科提供大量晶片，以SoC來說，需要具備高效能、低功耗，這將可讓聯發科進入車用領域相當順利。

黃仁勳說，輝達也有相當優異及安全的晶片，雙方合作可提供業界最棒的方案，蔡力行也回應，不能再贊同更多。

蔡力行強調，聯發科和輝達有不同的合作模式，汽車方面，雙方一起設計晶片，運用各自獨創的IP。據了解聯發科今年也會有新的車用晶片推出，蔡力行透露，與輝達還可有不同商業模式，但最重要的是雙方互信合作。

會後蔡力行受訪時被問到，輝達是不是很挺聯發科？他僅說，覺得不錯。蔡力行認為，今年聯發科不能說是巨大成長的一年，但仍不錯，各種AI聯發科都不打算缺席。蔡力行本次在主題演講暢談AI應用，更首度曝光2奈米晶片架構圖，實現AI加速器技術。

蔡力行指出，聯發科將以高效運算、先進技術加速雲端AI，進行高速連結，並強化生態系夥伴合作關係，讓AI無所不在。