台積電：曾與客戶討論將晶圓廠遷出台灣 但辦不到

台積電新任董事長魏哲家向記者表示，鑒於台積電80~90%的產能都在台灣，因此不可能搬遷工廠。（路透）

台積電 4日表示，隨著兩岸緊張局勢升溫，已與一些客戶討論是否將其晶圓廠遷出台灣，但不太可能辦到。

路透報導，在台積電總部所在地新竹舉行的年度股東大會結束後，台積電新任董事長魏哲家向記者表示，鑒於台積電80~90%的產能都在台灣，因此不可能搬遷工廠。

魏哲家說：「海峽兩岸關係不穩，確實是供應鏈 的一個考慮因素，但我想說的是，我們當然不希望戰爭發生。」他並沒有點出和台積電討論遷移的是哪個客戶。

台灣國防部同日表示，本地時間上午8時20分起陸續偵獲解放軍機，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合解放軍艦執行聯合戰備警巡。

儘管台海局勢緊張，但可能爆發戰爭及其對晶片 供應鏈的衝擊這類話題，幾乎沒有出現在本周的台北國際電腦展，除非記者對企業高層提出。

電腦展期間，力積電董事長黃崇仁在被問及在緊張局勢下，外國客戶是否會向台灣企業施壓，要求他們不要在台灣生產時，他向記者表示：「目前還沒有人擔心這個問題。」他說，當然總是有軍事活動，但台灣對人工智慧（AI）又是如此重要，甚至中國人也知道這點，「我們OK，沒問題」。

超微執行長蘇姿丰在被問到與中國的緊張關係及其演習如何影響該產業時，她也重申了台灣對全球晶片供應鏈的重要性，「我們在這裡與台積電等主要供應商進行大量生產...從我們的角度來看，擁有一個全球性的生態系是非常重要的」。