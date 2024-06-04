5月財新中國製造業PMI 創2年新高

5月財新中國製造業採購經理指數達到51.7，創近兩年來新高。（新華社）

5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為51.7，較4月上升0.3個百分點，為2022年7月來最高，顯示製造業生產經營活動擴張加速。

不過，中國國家統計局日前公布的5月製造業PMI為49.5，則是下降0.9個百分點，為連續兩個月的擴張後回落至收縮區間。

據財新網報導，從財新中國製造業PMI分項數據來看，5月製造業供需持續擴張，生產指數升至2022年7月來新高，其中消費品類生產增長強勁；新訂單指數在擴張區間小幅下行，外需擴張幅度明顯放緩，當月新出口訂單指數明顯放緩，不過仍位於臨界點上方。

另，製造業企業用工仍偏謹慎，5月從業人員指數在收縮區間小幅回升，消費品製造類企業的用工甚至略有增長。調查顯示，用工收縮普遍與人員離職後企業未填補空缺以及生產效率提升有關。

5月製造業市場信心則相對穩定。受訪企業稱，增長預期主要與最近國內外市場需求回升有關，此外也得益於新產品問世、技術進步和產能擴張。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水平依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業 連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。

與此同時，就業壓力偏大、需求弱於供給依然是當前中國經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。