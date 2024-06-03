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利差交易比AI投資熱還猛 台幣可能再貶 下探33元關卡

編譯劉忠勇／綜合外電
本地人對海外投資持續超過貿易順差和外資流入。（路透）
本地人對海外投資持續超過貿易順差和外資流入。（路透）

由於利差交易壓倒外資買超台股的力道，台幣很可能繼續走貶，再向八年來谷底叩關。

今年來，台幣已貶值超過5％，4月一度觸及2016年來最低價位32.675元，不過台幣5月回升0.4％，呈現今年來首見漲勢。

台幣正處於兩方勢力拉鋸。一方面，在人工智慧（AI）帶動下，資金湧入台股；另一方面，投資人借入台幣再投資 海外高收益資產這種所謂利差交易帶動之下，也對台幣形成貶值壓力。

法國巴黎銀行外匯及利率策略負責人 Ju Wang說：「本地人對海外投資持續超過貿易順差和外資流入。在聯準會（Fed）啟動寬鬆周期之前，可能不會有太大變化。」她預料台幣未來幾周會貶到33元，台幣上周五兌美元收在32.42元。

台幣在5月打破了連續走貶的局面，主要是AI熱潮所致，輝達（Nvidia）財報亮麗，帶動科技股的需求。外資5月買超台股27億美元的帶動下，輝達最大供應商台積電上個月股價一度漲到歷史新高。

不過，美國銀行認為，台幣恐怕好景不常，利差交易的風險仍然存在。美銀日前向客戶發布的報告說，無論彭博美元指數和股票淨流量表現如何，分析的結果「每周告訴我們美元兌台幣匯價將上漲8個基點」。

外匯交易者將關注本周四台灣的通膨數據，下周接著是央行的理監事會議。彭博彙整的數據顯示，5月物價料年增2.1％。如果央行維持利率不變，利差交易需求下，台幣勢必繼續貶值。

新台幣兌美元勢將重捨貶勢。（取材自彭博）
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台股 投資 輝達

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